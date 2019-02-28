Бійці розказали, до яких підступних витівок вдаються окупанти на Донбасі: фото
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Розсилка
Військові розказали, що знайшли нещодавно снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу, замість детонатора бойовики вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи
Міни, гранатомети, великокаліберні кулемети − це звичний перелік зброї, з якої обстрілюють військовослужбовців однієї з військових частин у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил (ООС) у Facebook.
«Ось хвостовик від РПГ опинився на дереві, бо вибухнув ще у повітрі», – розповідає боєць Об’єднаних сил Олег.
Бійці відзначають, що ворог останнім часом все частіше вдається до різноманітних підступних витівок.
«Снаряди постійно переробляють. Знайшли нещодавно снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу. Замість детонатора (бойовики) вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи. «Кулібіних» вистачає», – говорить воїн.
І тільки завдяки неточній стрільбі ворога та добрій вдачі українських воїнів ці «дарунки» окупантів не принесли із собою смерть. Та російські найманці нахабніють.
«Вже фіксуємо прильоти майже поруч із домівками місцевих. Зайве підтвердження того, що ворог не дотримується Мінських угод. Тож, обстріли турбують не тільки нас, вояків, а й можуть нашкодити мирним мешканцям», – йдеться у повідомленні штабу.
Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.
Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.
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