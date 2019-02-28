Бійці розказали, до яких підступних витівок вдаються окупанти на Донбасі: фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Військові розказали, що знайшли нещодавно снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу, замість детонатора бойовики вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи

Міни, гранатомети, великокаліберні кулемети − це звичний перелік зброї, з якої обстрілюють військовослужбовців однієї з військових частин у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил (ООС) у Facebook.

«Ось хвостовик від РПГ опинився на дереві, бо вибухнув ще у повітрі», – розповідає боєць Об’єднаних сил Олег.

Бійці відзначають, що ворог останнім часом все частіше вдається до різноманітних підступних витівок.

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

«Снаряди постійно переробляють. Знайшли нещодавно снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу. Замість детонатора (бойовики) вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи. «Кулібіних» вистачає», – говорить воїн.

І тільки завдяки неточній стрільбі ворога та добрій вдачі українських воїнів ці «дарунки» окупантів не принесли із собою смерть. Та російські найманці нахабніють.

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

«Вже фіксуємо прильоти майже поруч із домівками місцевих. Зайве підтвердження того, що ворог не дотримується Мінських угод. Тож, обстріли турбують не тільки нас, вояків, а й можуть нашкодити мирним мешканцям», – йдеться у повідомленні штабу.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

Читайте також: