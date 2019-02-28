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    Прикордонники встановлять радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова

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    <span>Українські фахівці розробляють сучасні радіолокаційної станції та розвідувальні комплекси</span> - Прикордонники встановлять радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова
    Українські фахівці розробляють сучасні радіолокаційної станції та розвідувальні комплекси

    Нові комплекси встановлять до кінця поточного року

    На узбережжі Азовського моря будуть встановлені сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження. Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає сайт ДПС.

    Слободян зазначив, що в цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

    Крім того, він акцентував увагу на вдосконаленні системи висвітлення надводної обстановки.

    «Це стосується і узбережжя Азовського моря, де в даний час на 5 постах технічного спостереження вже встановлено 5 нових прикордонних веж і модулів для несення служби. Вже в цьому році на цих об'єктах планується встановити сучасні радіолокаційні комплекси та системи відеоспостереження», - додав Слободян.

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