Литва заборонила, а Україна відкрила імпорт електроенергії з Білорусі - Климпуш-Цинцадзе



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Народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що Зеленський підписав законопроект, не чекаючи висновків Європейської комісії

У грудні Литва визнала загрозою своїй національній безпеці імпорт російської електроенергії через територію Білорусі

Підписані президентом України Володимиром Зеленським зміни до закону «Про внесення змін до закону України «Про ринок електричної енергії» №330-IX, які лобіював голова комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус, зберігають безперешкодні можливості для імпорту електроенергії з Білорусі та транзиту через Білорусь російської електроенергії.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Цей закон (підписані президентом зміни до закону «Про ринок електроенергії») дозволяє імпорт електроенергії з енергодефіцитною Білорусі, тобто той самий імпорт російської електроенергії, але через територію Білорусі або з її АЕС, яку наш друг Литва визнала загрозою своїй національній безпеці», - повідомила нардеп.

19 грудня парламент Литви одноголосно затвердив законопроект про запобігання пропуску в Литву електроенергії, яка буде вироблятися Білоруською АЕС. «Потенційні лазівки для потрапляння на ринок Литви «брудної» електроенергії були, тепер ми їх усуваємо», - прокоментував підсумки голосування депутат сейму Литви Лаурінас Касчюнас.

Климпуш-Цинцадзе також повідомила, що президент Зеленський підписав законопроект, не чекаючи висновків Європейської комісії, що може стати порушенням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

«Дочекатися відповіді Єврокомісії перед тим, як підписувати закон, я листом закликала і президента, але, ймовірно, хтось в Офісі президент не хоче бачити Україну в єдиних енергетичних ринках ЄС і підсовує президентові на підпис такі документи"» - додала нардеп.

Нагадаємо, що розпочатий з 1 жовтня комерційний імпорт електроенергії з країн, що не входять до Європейського Енергоспівтовариство, став можливий через внесення правки до закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії». Ініціатором правки є голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус. Член цього комітету Олексій Кучеренко стверджував, що «правка Геруса» внесена із порушенням регламенту Ради.

4 грудня був прийнятий законопроект, яким імпорт електроенергії з Російської Федерації забороняється лише для сегментів ринку «за двосторонніми договорами» і «внутрішьодобовий ринок», в той час як поставки на ринок «на добу вперед» залишили для Росії відкритими. Сегмент ринку «на добу вперед» є ціноутворюючим. Крім того, законопроектом надається право Кабінету Міністрів в будь-який момент відновити імпорт електроенергії з Росії як «за двосторонніми договорами», так і на «внутрішньодобовий ринок». При цьому імпорт електроенергії з Білорусі ніяк не обмежується. 25 грудня президент Зеленський підписав цей закон.

Демпінгові поставки електроенергії з Росії та Білорусі привели до штучного обмеження вироблення електроенергії українськими виробникам. Державна компанія «Енергоатом» вже оцінила недоотриману виручку від цих обмежень у 100 млн гривень.

27 листопада під час зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Науседою президент Зеленський заявив, що планує уважно вивчити доцільність покупки Україною електроенергії з Білоруської АЕС, від чого відмовилися найближчі європейські союзники України - Польща та Литва.