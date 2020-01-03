Кілька населених пунктів на Донеччині залишились без електропостачання мінімум на добу



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Для забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури м. Авдіївка залучено дві пересувні електростанції

Без електрики залишились понад 24 тисячі абонентів

Вранці 3 січня в м. Авдіївка Донецької області та п’ятьох населених пунктах Ясинуватського району припинено електропостачання. Про це повідомляється на сайті ДСНС України.

Згідно з повідомленням, електропостачання припинено у зв’язку із проведенням відновлювальних робіт на лінії електропередач «ПЛ-110 кВ». Всього без електропостачання залишились понад 24 тисячі абонентів. Відновлювальні роботи планується завершити 4 січня.

Для забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури м. Авдіївка залучено дві пересувні електростанції потужністю 80 та 40 кВт.

Зокрема, силами та засобами Головного управління забезпечено електроенергією військово-цивільну адміністрацію м. Авдіївка, пенсійний фонд, «Укртелеком», відділ Національної поліції, пункт Швидкої медичної допомоги, а також насосну станцію теплопостачання 14-ти поверхового житлового будинку, розповіли в ДСНС.

«Відсутність електроенергії не впливає на теплопостачання населення. Питна вода надходить населенню самопливом», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, понад 80 тисяч жителів Луганщини на Різдво залишилися без води.