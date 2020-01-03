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    Економіка та фінанси

    Кілька населених пунктів на Донеччині залишились без електропостачання мінімум на добу

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    Для забезпечення електроенергією об&rsquo;єктів критичної інфраструктури м. Авдіївка залучено дві пересувні електростанції - Кілька населених пунктів на Донеччині залишились без електропостачання мінімум на добу
    Для забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури м. Авдіївка залучено дві пересувні електростанції

    Без електрики залишились понад 24 тисячі абонентів

    Вранці 3 січня в м. Авдіївка Донецької області та п’ятьох населених пунктах Ясинуватського району припинено електропостачання. Про це повідомляється на сайті ДСНС України.

    Згідно з повідомленням, електропостачання припинено у зв’язку із проведенням відновлювальних робіт на лінії електропередач «ПЛ-110 кВ». Всього без електропостачання залишились понад 24 тисячі абонентів. Відновлювальні роботи планується завершити 4 січня.

    Для забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури м. Авдіївка залучено дві пересувні електростанції потужністю 80 та 40 кВт.

    Зокрема, силами та засобами Головного управління забезпечено електроенергією військово-цивільну адміністрацію м. Авдіївка, пенсійний фонд, «Укртелеком», відділ Національної поліції, пункт Швидкої медичної допомоги, а також насосну станцію теплопостачання 14-ти поверхового житлового будинку, розповіли в ДСНС.

    «Відсутність електроенергії не впливає на теплопостачання населення. Питна вода надходить населенню самопливом», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, понад 80 тисяч жителів Луганщини на Різдво залишилися без води.

    ДСНС Донеччина електроенергія Авдіївка
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