Кілька населених пунктів на Донеччині залишились без електропостачання мінімум на добу
Без електрики залишились понад 24 тисячі абонентів
Вранці 3 січня в м. Авдіївка Донецької області та п’ятьох населених пунктах Ясинуватського району припинено електропостачання. Про це повідомляється на сайті ДСНС України.
Згідно з повідомленням, електропостачання припинено у зв’язку із проведенням відновлювальних робіт на лінії електропередач «ПЛ-110 кВ». Всього без електропостачання залишились понад 24 тисячі абонентів. Відновлювальні роботи планується завершити 4 січня.
Для забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури м. Авдіївка залучено дві пересувні електростанції потужністю 80 та 40 кВт.
Зокрема, силами та засобами Головного управління забезпечено електроенергією військово-цивільну адміністрацію м. Авдіївка, пенсійний фонд, «Укртелеком», відділ Національної поліції, пункт Швидкої медичної допомоги, а також насосну станцію теплопостачання 14-ти поверхового житлового будинку, розповіли в ДСНС.
«Відсутність електроенергії не впливає на теплопостачання населення. Питна вода надходить населенню самопливом», - йдеться в повідомленні.
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