Три країни відновлять авіасполучення з Британією, незважаючи на новий штам коронавірусу
До вирішення відновити авіасполучення з Великобританією приєдналася Індія, перельоти будуть здійснюватися з 8 січня
Латвія з 2 січня відновить авіасполучення з Великобританією. Рішення про припинення польотів було прийнято через поширення в королівстві нового більш заразного штаму коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє телеканал Sky News.
З цього ж дня тимчасову заборону на перельоти між двома країнами знімає Норвегія,
Разом з тим влада зобов'язала всіх, хто прибуває через кордон, здавати тести на Covid-19.
До вирішення відновити авіасполучення з Великобританією приєдналася Індія, перельоти будуть здійснюватися з 8 січня.
У середу повідомлялося, що Швеція не буде продовжувати заборону на авіарейси з Британії. Але введе вимогу наявності негативного тесту для пасажирів з острова.
У четвер повідомлялося, що уряд Великобританії не розглядає введення загальнонаціонального жорсткого карантину в країні. Діюча система локальних обмежень повинна дозволити цього уникнути.
У середу стало відомо, що в Англії з 31 грудня збільшиться кількість регіонів, де буде запроваджено четвертий рівень карантину. Посилені обмеження будуть діяти на 75% території.
Нагадаємо, з четверга три чверті населення Англії або 44 млн осіб будуть перебувати під дією найсуворіших обмежень.
Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.
Напередодні повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.