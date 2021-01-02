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    Три країни відновлять авіасполучення з Британією, незважаючи на новий штам коронавірусу

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    Три країни відновлять авіасполучення з Британією, незважаючи на новий штам коронавірусу

    До вирішення відновити авіасполучення з Великобританією приєдналася Індія, перельоти будуть здійснюватися з 8 січня

    Латвія з 2 січня відновить авіасполучення з Великобританією. Рішення про припинення польотів було прийнято через поширення в королівстві нового більш заразного штаму коронавірусної інфекції.

    Про це повідомляє телеканал Sky News.

    З цього ж дня тимчасову заборону на перельоти між двома країнами знімає Норвегія,

    Разом з тим влада зобов'язала всіх, хто прибуває через кордон, здавати тести на Covid-19.

    До вирішення відновити авіасполучення з Великобританією приєдналася Індія, перельоти будуть здійснюватися з 8 січня.

    У середу повідомлялося, що Швеція не буде продовжувати заборону на авіарейси з Британії. Але введе вимогу наявності негативного тесту для пасажирів з острова.

    У четвер повідомлялося, що уряд Великобританії не розглядає введення загальнонаціонального жорсткого карантину в країні. Діюча система локальних обмежень повинна дозволити цього уникнути.

    У середу стало відомо, що в Англії з 31 грудня збільшиться кількість регіонів, де буде запроваджено четвертий рівень карантину. Посилені обмеження будуть діяти на 75% території.

    Нагадаємо, з четверга три чверті населення Англії або 44 млн осіб будуть перебувати під дією найсуворіших обмежень.

    Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

    Напередодні повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.

    Теги: Індія Велика Британія влада
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