Британія першою у світі схвалила вакцину AstraZeneca

Лондон схвалив вже дві ковід-вакцини

Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

Про це повідомляє Sky News.

Рішення ухвалило Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я Британії.

Міністр охорони здоровʼя Метью Генкок повідомив, що випускати цю вакцину почнуть 4 січня і це допоможе прискорити вакцинацію країни, яка стартувала 8 грудня.

Всього за час пандемії у Великій Британії зареєстрували понад 2,3 млн випадків зараження коронавірусом. Померли більш як 71 тисяча осіб.

Також Британія першою в світі схвалила вакцину від коронавірусу. 2 грудня було дозволено використання препарату компаній Pfizer і BioNTech.

Минулого тижня в AstraZeneca заявили, що їхня вакцина від коронавірусу буде ефективною також і проти нового «британського» штаму. Наразі компанія готує дослідження, яке детально пояснить вплив мутації вірусу на пандемію.

У листопаді в AstraZeneca повідомили, що під час випробувань перевірили два варіанти введення вакцини, які показали різну ефективність. У першому випадку добровольцям спочатку ввели половину дози вакцини, а через місяць — повну. Результат таких випробувань показав ефективність вакцини у 90%. У другому випадку добровольці обидва рази отримували повну дозу. Ефективність такого методу становила 62%. Таким чином, середня ефективність вакцини становить 70%.

Як виявилося пізніше, половинчасті дози виявилися виробничою помилкою, однак AstraZeneca отримала дозвіл використовувати їх у дослідженні. Після цього компанія оголосила про повторне випробування.

Разом з тим напередодні повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca. Водночас AstraZeneca була першою фармацевтичною компанією, яка підписала контракт із Єврокомісією на постачання 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

У ЄС наразі використовують для вакцинації препарат компаній Pfizer і BioNTech, схвалений Єврокомісією після позитивних рекомендацій щодо вакцини з боку EMA.

Раніше у МОЗ повідомили, що Україна в рамках COVAX, найімовірніше, отримає вакцину від компанії AstraZeneca. Також відомо, що Україна веде переговори про закупівлю вакцин із кількома компаніями, зокрема з Moderna, AstraZeneca та іншими європейським і китайськими розробниками.