ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca

Наразі AstraZeneca не надала Європейському агентству лікарських засобів інформації про якість вакцини

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) не зможе у січні рекомендувати до використання вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca. Про це повідомляє видання Brussels Times із посиланням на заступника виконавчого директора організації Ноеля Ватіона.

«Наразі AstraZeneca надала Європейському агентству лікарських засобів лише інформацію про їхні клінічні випробування. Нам потрібні додаткові дані про якість їхньої вакцини. Крім того, AstraZeneca ще не подала офіційної заявки, а це необхідна умова для рекомендації вакцини», ─ сказав Ватіон.

У Великій Британії вакцину AstraZeneca почнуть застосовувати з 4 січня.

Європейське агентство лікарських засобів «не знає, які дані AstraZeneca надала британській владі».

AstraZeneca була першою фармацевтичною компанією, яка підписала контракт із Єврокомісією на постачання 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

У ЄС наразі використовують для вакцинації препарат компаній Pfizer і BioNTech, схвалений Єврокомісією після позитивних рекомендацій щодо вакцини з боку EMA.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-вакцин наприкінці зими.

Як повідомлялося, наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

В Україні за добу, 28 грудня, зафіксовано 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 037 362 особи, одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081, проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.