Три українські президенти написали Порошенку листа (документ)

Кравчук, Кучма та Ющенко пояснили президенту, як консолідувати суспільство

Три екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до глави держави Петра Порошенка із проханням оголосити 2018-й «Роком утвердження державної мови». Відповідний документ є у розпорядженні «Главкома». Зокрема, у листі-зверненні йдеться, що реалізація заходів щодо оголошення 2017-го



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Кравчук, Кучма, Ющенко

Кравчук, Кучма та Ющенко пояснили президенту, як консолідувати суспільство

Три екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до глави держави Петра Порошенка із проханням оголосити 2018-й «Роком утвердження державної мови». Відповідний документ є у розпорядженні «Главкома».

Зокрема, у листі-зверненні йдеться, що реалізація заходів щодо оголошення 2017-го роком англійської мови дали суттєві результати у контексті утвердження нашої країни у світі та євроінтеграційних прагнень України.

«В умовах гібридної війни проти нашої держави, загрози порушення цілісності її території надзвичайно важливим об’єднуючим фактором протидії цьому є утвердження державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України», - зауважили колишні президенти.

«З непохитною впевненістю стверджуємо, що такий крок зміцнить фундамент української державності у такий буремний час нашої історії, сприятиме консолідації суспільства та покаже нашим закордонним партнерам нашу твердість та упевненість у власних ідеалах», - додали вони.

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Як раніше повідомлялось, письменниця Оксана Забужко підтримала ідею проголошення 2018-го роком утвердження державної мови. На думку письменниці, саме формулювання Рік утвердження державної мови є вдалим.

Нагадаємо, листа до президента із проханням оголосити 2018-й Роком державної мови направили не лише митці (відповідне звернення було спрямовано до глави держави 6 грудня 2017-го), а й народні депутати. 178 парламентарів 10 листопада минулого року підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови». «Щоби стати сильніше, щоб кожного, хто проживає на території України, зробити сильніше, звертаємося до Вас і пропонуємо (і така ідея підтримана чотирма профільними міністерствами та Академією наук) оголосити 2018 рік «Роком державної мови», - йдеться у повідомленні.

Раніше Комітет з питань культури і духовності 16 листопада минулого року підтримав пропозицію щодо оголошення 2018 року Роком державної мови. Після того, шостого грудня із відповідним проханням до гаранта звернулися 36 громадських та культурних діячів і вчених. 15 грудня аналогічні листи до Порошенка надіслали ініціативна група «Першого грудня», 20 грудня - Світовий конгрес українців.