Оксана Забужко підтримала ідею проголошення 2018-го роком утвердження державної мови

Письменниця: Коли міністр внутрішніх справ не вміє говорити державною мовою – це порушення законодавства

«Питання державної мови вже більше 20 років на часі. Ще відтоді його треба було впорядкувати, а не жити за законами УРСР 1989 року, і тут немає про що дискутувати. У нас невпорядковане питання державної мови. Це те саме, якби у нас був то такий, то сякий прапор», - заказала вона у коментарі «Главкому». На думку письменниці,



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Оксана Забужко

Письменниця: Коли міністр внутрішніх справ не вміє говорити державною мовою – це порушення законодавства

«Питання державної мови вже більше 20 років на часі. Ще відтоді його треба було впорядкувати, а не жити за законами УРСР 1989 року, і тут немає про що дискутувати. У нас невпорядковане питання державної мови. Це те саме, якби у нас був то такий, то сякий прапор», - заказала вона у коментарі «Главкому».

На думку письменниці, формулювання «Рік утвердження державної мови» є вдалим.

«Дивно було б проводити в Україні «Рік державної мови». Всі інші роки, виходить, присвячені іншій мові? Концепт зрозумілий, важливо привернути суспільну увагу. Але, на мою думку, тут головне законодавче упорядкування. Коли міністр внутрішніх справ не вміє говорити державною мовою – це пряме порушення законодавства. Відповідно, це може сприйматися як заклик до його подальшого порушення», - сказала Забужко.

Письменниця також додала,що вона особисто не підписувала звернення до президента стосовно оголошення 2018-го «Роком утвердження державної мови».

«Принципово не підписую ніяких петицій, та й не пропонував мені ніхто», - зазначила Забужко.

Як повідомлялось, листа до президента із проханням оголосити 2018-й «Роком державної мови» направили не лише митці (відповідне звернення було спрямовано до глави держави 6 грудня 2017-го), а й народні депутати. 178 парламентарів 10 листопада минулого року підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови». «Щоби стати сильніше, щоб кожного, хто проживає на території України, зробити сильніше, звертаємося до Вас і пропонуємо (і така ідея підтримана чотирма профільними міністерствами та Академією наук) оголосити 2018 рік «Роком державної мови», - йдеться у повідомленні.

Комітет з питань культури і духовності 16 листопада минулого року підтримав пропозицію щодо оголошення 2018 року «Роком державної мови». Після того, шостого грудня із відповідним проханням до гаранта звернулися 36 громадських та культурних діячів і вчених. 15 грудня аналогічні листи до Порошенка надіслали ініціативна група «Першого грудня», 20 грудня - Світовий конгрес українців.