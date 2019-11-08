Трилер у Черкасах. Злочинець взяв знайому жінку у заручники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція

Чоловік вимагав за свободу жінки гроші та автомобіль

Черкаські поліцейські затримали зловмисника, який силоміць утримував жінку та вимагав за її свободу кошти. Про це повідомляє пресцентр МВС України.

«У Черкасах в одній із орендованих квартир чоловік силоміць утримував жінку. Зловмисник побив потерпілу, заволодів її прикрасами та грошима, а за свободу жінки вимагав у чоловіка потерпілої кошти та автомобіль», — йдеться у повідомленні.

«До поліції звернувся чоловік та повідомив, що його дружину силоміць утримують в одній з квартир Черкас. За її свободу невідомий вимагає грошові кошти в сумі 1000 доларів США та автомобіль. Зловмисник визначив місцем обміну паркувальний майданчик біля одного з місцевих торгівельних центрів. Слідуючи на обумовлене для обміну місце, чоловік повідомив про подію до поліції», — розповіли правоохоронці.

Зазначається, що отримавши повідомлення терміново на вказану адресу було направлено оперативників карного розшуку та спецпризначенців. «Зловмисника затримали біля торгівельного центру, де він якраз намагався сісти до автомобіля потерпілого», — додали у пресцентрі.

Повідомляється, що місцезнаходження жінки було встановлено. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Як з’ясували слідчі, зловмисник був знайомий з потерпілою. Запросив її до себе в гості. В квартирі напав на жінку, заволодів її золотими прикрасами і грошима.

«За вказаним фактом відкрито низку кримінальних проваджень за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 189 (Вимагання) та ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу», — резюмували у повідомленні.