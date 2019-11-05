Не можуть поділити сина: на Київщині мати заявила про викрадення дитини батьком
Поліція зупинила батька з сином на Черкащині
У вівторок, 5 листопада, вранці до поліції Білої Церкви надійшла заява від матері, яка повідомила, що батько її 6-річного сина забрав дитину з садочка без дозволу та повіз до Одеси.
Поліцейські Київщини розпочали невідкладні слідчо-розшукові заходи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
В ході відпрацювань камер вуличного відеоспостереження правоохоронцям вдалося відстежити маршрут автівки. Орієнтування на легковик передали патрулям Черкаської та Одеської областей. Зупинили батька з сином вже на Черкащині, у м. Умань.
Правоохоронцям чоловік пояснив, що забрав сина, бо той нібито поскаржився, що його ображає співмешканець матері.
Уся родина наразі знаходиться у відділені поліції, працівники ювенальної превенції проведуть бесіду із батьками щодо подальшого спільного виховання сина.