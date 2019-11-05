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    Не можуть поділити сина: на Київщині мати заявила про викрадення дитини батьком

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    Автівку, на якій чоловік повіз сина до Одеси, поліція зупинила в Умані - Не можуть поділити сина: на Київщині мати заявила про викрадення дитини батьком
    Автівку, на якій чоловік повіз сина до Одеси, поліція зупинила в Умані
    Фото: Нацполіція

    Поліція зупинила батька з сином на Черкащині

    У вівторок, 5 листопада, вранці до поліції Білої Церкви надійшла заява від матері, яка повідомила, що батько її 6-річного сина забрав дитину з садочка без дозволу та повіз до Одеси.

    Поліцейські Київщини розпочали невідкладні слідчо-розшукові заходи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В ході відпрацювань камер вуличного відеоспостереження правоохоронцям вдалося відстежити маршрут автівки. Орієнтування на легковик передали патрулям Черкаської та Одеської областей. Зупинили батька з сином вже на Черкащині, у м. Умань.

    Правоохоронцям чоловік пояснив, що забрав сина, бо той нібито поскаржився, що його ображає співмешканець матері.

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    Не можуть поділити сина: на Київщині мати заявила про викрадення дитини батьком
    Не можуть поділити сина: на Київщині мати заявила про викрадення дитини батьком

    Уся родина наразі знаходиться у відділені поліції, працівники ювенальної превенції проведуть бесіду із батьками щодо подальшого спільного виховання сина.

    Національна поліція України діти Київщина викрадення чоловік батьки
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