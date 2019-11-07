У Харкові підліток влаштував стрілянину в супермаркеті



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39-річна жінка та її 19-річний син отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні

У Харкові в одному з супермаркетів Основ'янського району під час сварки 14-річний хлопець розпочав стрілянину.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Конфлікт стався 6 листопада.

За даними поліції, хлопець здійснив постріли у бік відвідувачів «з предмету, зовні схожого на пневматичний пістолет». В результаті 39-річна жінка та її 19-річний син отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

«Пістолет вилучений та направлений на експертне дослідження. Особа неповнолітнього встановлена, вирішується питання про повідомлення йому про підозру», - заявили в поліції.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини події.

Нагадаємо, 25 жовтня у Харкові на вулиці Клочківська неподалік від супермаркету сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула і одна дістала поранення. Згодом у кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї.