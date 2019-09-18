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    У Черкасах застрелили айтішника

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    У Черкасах застрелили айтішника

    Загиблий працював у сфері ІТ-технологій

    У Черкасах у салоні електромобіля знайшли мертвого чоловіка з вогнепальним пораненням.

    Про це повідомила речниця Патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк.

    «Пізно увечері 17 вересня надійшло повідомлення, що у салоні електромобіля марки «Ніссан» за кермом знаходиться чоловік, який не подає ознак життя. Патруль викликали мешканці будинку на вулиці Гагаріна, 77. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка і виявили на тілі вогнепальне поранення. Встановлено, що потерпілий - чоловік 1982 року народження. На місце події викликали слідчо-оперативну групу», - зазначила Вовк.

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    Вбивство сталось у Черкасах поблизу офісних приміщень на вулиці Гагаріна.

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    У Черкасах застрелили айтішника
    У Черкасах застрелили айтішника

    За інформацією місцевого видання «18000» загиблий працював у сфері інформаційних технологій, а його ім’я - Андрій Заканич.

    «Чоловіка на ім’я Андрій Заканич було вбито пострілом із пістолета. Підприємець з таким іменем дійсно зареєстрований в Черкасах. Згідно з інформацією з реєстру, його основний рід діяльності – оброблення даних і розміщення інформації на веб-вузлах», - йдеться у повідомленні.

    У поліції Черкаської області жодних деталей, що стосуються події, не повідомляють.

    Між тим, однокласник потерпілого черкащанин Олексій Юрін у бесіді з кореспондентом Укрінформу висловив думку про замовний характер вбивства.

    «Почекали. Постріл в серце. Це замовлення», - сказав Юрін.

    Свого однокласника він характеризує як спокійну, врівноважену, позитивну людину. Він же підтвердив, що загиблий дійсно працював у сфері ІТ-технологій.

    «Андрій розробляв проєкт «ОСББ онлайн», - сказав Юрін.

     

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