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    Тривога в Ізраїлі: люди почали повторно заражатися коронавірусом

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    <p>Між зараженнями коронавірусом минуло 4-5 місяців</p> - Тривога в Ізраїлі: люди почали повторно заражатися коронавірусом

    Між зараженнями коронавірусом минуло 4-5 місяців

    У двох лікарнях Ізраїлю заявили про повторні випадки інфікування

    Щонайменше два повторних випадки зараження коронавірусом було виявлено в Ізраїлі. Про це 12 жовтня в ефірі телеканалу «12Кешет»  повідомили представники лікарень в центрі і на півдні країни. Йдеться про двох чоловіків, які проходили лікування кілька місяців тому і були визнані такими, що повністю одужали. Наразі МОЗ Ізраїлю взявся за вивчення цих випадків.

    Один із пацієнтів, який повторно заразився - 70-річний житель центру країни, який в перший раз був госпіталізований під час першої хвилі коронавірусу (точна дата не повідомляється), а тепер знову. Як і в першому випадку, хвороба супроводжувалася явними симптомами, аналіз на коронавірус дав позитивний результат.

    Аналогічний випадок зареєстрований на півночі Ізраїлю. Але цього разу мова йде про лікаря, що працює з хворими на коронавірус.

    В обох випадках хвороба протікала легко, проте супроводжувалася характерними симптомами.

    У лікарнях підтвердили, що не сумніваються в повторному зараженні, яке сталося через 4-5 місяців після першого.

    Джерела в системі охорони здоров'я повідомили, що підозри на повторне зараження виникали й раніше, проте в більшості своїй вони не отримали підтвердження. Проте подібна можливість не виключалася, і ось тепер вперше публічно заявлено, що повторні зараження існують.

    Разом з тим в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю пропонують не поспішати з висновками, принаймні до завершення відомчої перевірки. Медичні чиновники підкреслюють, що повідомлень про повторне зараження досить мало не тільки в Ізраїлі, але і у всьому світі. І на підставі цих повідомлень неможливо сказати, чи вказують вони на якусь закономірність.

    Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.

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    мова час коронавірус
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