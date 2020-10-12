Тривога в Ізраїлі: люди почали повторно заражатися коронавірусом



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Між зараженнями коронавірусом минуло 4-5 місяців

У двох лікарнях Ізраїлю заявили про повторні випадки інфікування

Щонайменше два повторних випадки зараження коронавірусом було виявлено в Ізраїлі. Про це 12 жовтня в ефірі телеканалу «12Кешет» повідомили представники лікарень в центрі і на півдні країни. Йдеться про двох чоловіків, які проходили лікування кілька місяців тому і були визнані такими, що повністю одужали. Наразі МОЗ Ізраїлю взявся за вивчення цих випадків.

Один із пацієнтів, який повторно заразився - 70-річний житель центру країни, який в перший раз був госпіталізований під час першої хвилі коронавірусу (точна дата не повідомляється), а тепер знову. Як і в першому випадку, хвороба супроводжувалася явними симптомами, аналіз на коронавірус дав позитивний результат.

Аналогічний випадок зареєстрований на півночі Ізраїлю. Але цього разу мова йде про лікаря, що працює з хворими на коронавірус.

В обох випадках хвороба протікала легко, проте супроводжувалася характерними симптомами.

У лікарнях підтвердили, що не сумніваються в повторному зараженні, яке сталося через 4-5 місяців після першого.

Джерела в системі охорони здоров'я повідомили, що підозри на повторне зараження виникали й раніше, проте в більшості своїй вони не отримали підтвердження. Проте подібна можливість не виключалася, і ось тепер вперше публічно заявлено, що повторні зараження існують.

Разом з тим в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю пропонують не поспішати з висновками, принаймні до завершення відомчої перевірки. Медичні чиновники підкреслюють, що повідомлень про повторне зараження досить мало не тільки в Ізраїлі, але і у всьому світі. І на підставі цих повідомлень неможливо сказати, чи вказують вони на якусь закономірність.

Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.

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