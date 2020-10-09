Такий загадковий Covid-19. Топ-10 свіжих новин про коронавірус

Нові особливості вірусу та методи боротьби з ним

Попри те, що новий коронавірус вже майже рік тероризує світ, епідеміологи скаржаться, що досі мають значно більше запитань щодо нього, ніж відповідей. Вчені з усього світу продовжують досліджувати механізм дії SARS-CoV-2, шляхи профілактики та лікування хвороби, яку він спричиняє.

І от – останні новини.

Коронавірус SARS-CoV-2 може довго жити на шкірі людини

Нове дослідження японських вчених з Медичного університету префектури Кіото, результати якого опубліковані в науковому журналі Clinical Infectious Diseases 3 жовтня, засвідчило: новий коронавірус може виживати на шкірі людини понад дев'ять годин. Дослідники також порівнювали можливості виживання SARS-CoV-2 з вірусом грипу А (IAV). Виявилось, що останній зміг прожити на шкірі лише біля двох годин – тобто майже уп’ятеро коротший час, аніж коронавірус.

Дослідники дійшли висновку, що ця особливість SARS-CoV-2 «збільшує ризик передачі інфекції» і сприяє поширенню пандемії.

Вірус SARS-CoV-2 легко вбивається за допомогою не лише санітайзера на основі спирту, а й звичайного мила. Фото АР

Щоб уникнути можливого зараження здорових добровольців, дослідники заявили, що проводили лабораторні експерименти на трупній шкірі, яку було отримано за 24 години до початку експерименту, і яка інакше використовувалася б для трансплантації.

Потрібно пам'ятати: і вірус грипу, і коронавірус на шкірі вбиваються за 15 секунд дезінфікуючим засобом для рук, що містив 80% спирту.

Головний біль – важливий симптом Covid-19

Нове дослідження американських вчених, опубліковане 5 жовтня у журналі Annals of Clinical and Translational Neurology, показало, що навіть легкий головний біль може бути неврологічним симптомом коронавірусу. За даними дослідників, майже 82% пацієнтів (з усієї кількості досліджуваних), яким було діагностовано Сovid-19,скаржилися на головний біль.

Новий коронавірус може викликати нейропсихіатричні розлади

У статті, опублікованій 7 жовтня у журналі Frontiers in Psychiatry, італійські вчені висунули власну гіпотезу щодо механізму інвазії SARS-CoV-2 до центральної нервової системи і надали можливе пояснення початку або загострення деяких типових нервово-психічних розладів у людей похилого віку, включаючи когнітивні порушення та хворобу Альцгеймера.

«У вибірці з 214 позитивних хворих на SARS-CoV-2 36,4% скаржилися на неврологічні симптоми, починаючи від неспецифічних проявів (запаморочення, головний біль та судоми), до більш конкретних симптомів, таких як гіпосмія (порушення нюху) або гіпогезія (порушення відчуття смаку) та інсульт. У людей похилого віку, особливо у чоловіків із супутніми захворюваннями, схоже, найбільший ризик розвитку таких важких ускладнень, пов’язаних із ураженням центральної нервової системи. Нейропсихіатричні прояви при Covid-19 розвиваються у пацієнтів із наявними неврологічними розладами та без них», – йдеться в анотації до статті італійських вчених.

У матері, хворої на Covid-19, може народитися інфікована дитина

Випадки, коли дитина народжується з Covid-19, є надзвичайно рідкісними. Наразі є інформація лише про три випадки такої «вертикальної передачі» вірусу від матері до дитини. Про це пише група дослідників Медичної школи Єльського Університету. Матеріал надрукований у вересневому номері The Pediatric Infectious Disease Journal.

У статті розглянуто всі три випадки «вертикальної передачі», водночас лише в одному описано випадок безсумнівної передачі коронавірусу внутрішньоутробно.

Разом із тим, група дослідників підкреслює: вірус може потрапити в плаценту і таким шляхом коронавірус може інфікувати плід.

Кетрін Кемпбелл, професор акушерства, гінекології та репродуктивних наук в Медичній школі Єльського Університету наголошує, що діти з Covid-19 мають легкий перебіг інфекції. Завершується дослідження настійною рекомендацією проводити скринінг та тестування пацієнтів, якщо це необхідно, в акушерських відділеннях.

Діти з Covid-19 мають легкий перебіг інфекції

Втрата нюху та смаку можуть бути єдиними симптомами

Досі вважалося, що втрата здатності відчувати запахи та смаки – один з можливих симптомів коронавірусної інфекції, до яких згодом, за кілька днів, долучалися й інші: кашель, підвищення температури тощо.

Британські вчені у своєму новому дослідженні, опублікованому у журналі Plos Medicine, закликали до негайної самоізоляції людей, які втратили нюх і/або смак. «Результати нашої роботи засвідчили, що втрата запаху та смаку є надзвичайно надійним показником того, що хтось, ймовірно, хворіє на Covid-19. Цей симптом має розглядатися урядами у всьому світі як критерій самоконтролю ізоляції, тестування та відстеження контактів», – заявила член групи дослідників Рейчел Баттерхема.

Команда вчених протестувала на наявність коронавірусної інфекції 567 добровольців, які відчули втрату запаху або смаку. Загалом 80,4% учасників, які повідомляли про втрату запаху, і 77,8% тих, хто повідомляє про втрату смаку, мали позитивні результати тестів. Близько 40% з них не мали ні температури, ні кашлю. «Втрата нюху є дуже специфічним симптомом Covid-19, на відміну від втрати смаку, попри їх порівнянну частоту», – зазначили вчені.

Забруднене повітря збільшує ризики

Забруднення повітря може вплинути на тяжкість хвороби Covid-19 і збільшити ймовірність смерті людей від цієї хвороби. Про це йдеться в дослідженні вчених Університету Джона Гопкінса, опублікованому у жовтні.

Вчені встановили вплив забруднення повітря на смертність від Covid -19

Дослідники вивчили щоденні дані забруднення повітря, зібрані з моніторингових станцій Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA) по всій території Сполучених Штатів, а також дані про зараження та смертність від Covid-19. Отримані дані показують, що між 22 січня та 15 серпня зменшення забруднення повітря дрібними частинками співвідноситься із зменшенням підтверджених випадків Covid-19 та зниженням смертності від хвороби. «Вплив забруднення повітря на смертність від Covid -19 порівняно великий. Зменшення одного мікрограма твердих частинок на кубічний метр повітря (один мікрограм дорівнює одній мільйонній частині грама) достатньо, щоб майже відразу зменшити кількість підтверджених випадків Covid-19 на 2%, а кількість смертей на 3-5%», – йдеться у науковій статті.

Пацієнти можуть відчувати наслідки хвороби кілька місяців

Пацієнти з Covid-19, які перехворіли навіть на найлегшу форму інфекції, ризикують страждати від її наслідків впродовж щонайменше двох місяців. У дослідженні французьких вчених, опублікованому 26 вересня у журналі Clinical Microbiology and Infection, дві третини пацієнтів (150 некритичних пацієнтів, дослідження тривало з березня по червень) із легким та середнім ступенем захворювання на Covid-19 повідомляли про симптоми через 60 днів після початку хвороби. Половина з них почувалися навіть гірше, ніж на початку коронавірусної інфекції. Тривалі симптоми були більш вірогідними серед пацієнтів у віці від 40 до 60 років та тих, хто потребував госпіталізації.

У статті йдеться, що через два місяці після початку прояву симптомів Covid-19 дві третини дорослих пацієнтів повідомили, що продовжують страждати головним чином від втрати запаху та смаку, задишки та втоми. У ході дослідження було виявлено ризик збільшення тривалості симптомів у пацієнтів з некритичним Covid-19.

Препарат від гепатиту С може лікувати Сovid-19

Противірусний препарат софосбувір, який традиційно використовується для лікування гепатиту С, у поєднанні з іншими противірусними препаратами може ефективно використовуватися для лікування Сovid-19. Про це йдеться у науковій статті дослідників з Колумбійського університету інженерії та прикладних наук, опублікованій 6 жовтня у журналі Nature Research Scientific Reports.

Дослідники додають, що поєднанням софосбувіру з ремдесивіром можна досягти високих результатів у лікування.

Чи є школи епіцентрами інфікування

Навчання у школах не провокує спалаху коронавірусу

Навчання у школах – за умов дотримання правил протиепідемічної безпеки – не є фактором посилення спалаху коронавірусу. Це засвідчили результати дослідження науковців з Політехнічного університету Каталонії, результати якого були опубліковані 2 жовтня.

«Якби школи діяли як каталізатори поширення інфікування, ми вже повинні були б спостерігати цей вплив на показниках глобальної захворюваності», – йдеться в документі, який спеціалісти Університету направили на вивчення до Європейської комісії.

Навчальний рік у початкових та середніх школах розпочався у цій місцевості між 7 і 14 вересня, залежно від регіону. Для того, щоб визначити, чи є передача коронавірусу всередині шкіл відтоді суттєвою, дослідники зосередили свій аналіз на конкретних регіонах: Андалусія, Каталонія та регіон Валенсія, а також Мадрид як епіцентр епідемії в Іспанії.

«Важливо підкреслити, що це лише перший аналіз і що все може змінитися. Але ми бачимо, що відкриття шкіл саме по собі суттєво вплинуло на динаміку поширення корона вірусної хвороби», – коментує дослідник Клара Пратс.

Від наслідків коронавірурусу захистить антитромбозний препарат?

Вчені з Національного Інституту Здоров’я у Сан-Дієго для того, щоб не допустити проникнення коронавірусу в організм людини, пропонують використовувати гепарин – широко застосовуваний препарат, призначений для лікування тромбів. Як зазначили дослідники в опублікованій у Cell Journal у вересні статті, оскільки тромбоз та інсульти є загальновідомим ускладненнями при Covid-19, багато лікарів вже вводять пацієнтам гепарин.

Дослідники зазначили, що планується провести більше досліджень, щоб переконатися в ефективності такого методу захисту від зараження.

Попереднє зараження іншими типами коронавірусів – позитив

Інфекції, спричинені різними типами коронавірусів в анамнезі, можуть зменшити ступінь тяжкості перебігу Covid-19. Згідно з результатами дослідження науковців з Бостонського медичного центру та Медичної школи Бостонського університету, опублікованими 30 вересня в The Journal of Clinical Investigation, хоча SARS-CoV-2 є відносно новим патогеном, існує безліч інших типів коронавірусів, які є ендемічними для людини і можуть спричинити «застуду» та пневмонію. Ці коронавіруси мають деякі генетичні особливості з SARS-CoV-2, і імунні відповіді проти цих коронавірусів можуть перехресно реагувати на SARS-CoV-2.

Маніш Сагар, доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст та науковий співробітник Бостонського медичного центру, доцент медицини та мікробіології в Медичній школі Бостонського університету зазначає, що люди, які раніше вже стикалися з іншими коронавірусами, мають таку саму ймовірність зараження, як і ті, що не хворіли на коронавірус, але меншу ймовірність потрапити в реанімацію або померти.

Наталія Сокирчук, «Главком»