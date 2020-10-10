  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ВООЗ дослідить випадки повторного зараження коронавірусом

    • Розсилка
    ВООЗ дослідить випадки повторного зараження коронавірусом - ВООЗ дослідить випадки повторного зараження коронавірусом
    ВООЗ дослідить випадки повторного зараження коронавірусом

    ВООЗ отримує повідомлення про випадки повторного зараження у великій кількості країн

    Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.

    Про це на сьогоднішньому брифінгу заявила очільниця технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.

    За її словами, організація отримує повідомлення про випадки повторного зараження у великій кількості країн, тому ВООЗ має багато питань, на які наразі немає вичерпної відповіді. З цією метою організація створила спеціальну дослідницьку групу.

    Сьогодні, 9 жовтня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей  5 804.

     Читайте також: 
    ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies