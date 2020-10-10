ВООЗ дослідить випадки повторного зараження коронавірусом



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ВООЗ дослідить випадки повторного зараження коронавірусом

ВООЗ отримує повідомлення про випадки повторного зараження у великій кількості країн

Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.

Про це на сьогоднішньому брифінгу заявила очільниця технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.

За її словами, організація отримує повідомлення про випадки повторного зараження у великій кількості країн, тому ВООЗ має багато питань, на які наразі немає вичерпної відповіді. З цією метою організація створила спеціальну дослідницьку групу.

Сьогодні, 9 жовтня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей – 5 804.

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