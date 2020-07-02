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    Трофімов і Єрмак запевняють, що не сваряться

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    Андрій Єрмак і Сергій Трофімов зробили спільне фото - Трофімов і Єрмак запевняють, що не сваряться
    Андрій Єрмак і Сергій Трофімов зробили спільне фото

    Керівники Офісу президента стверджують, що жодні провокаційні публікації їх не посварять

    Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його перший заступник Сергій Трофімов стверджують, що є членами єдиної команди Володимира Зеленського, і жодні провокаційні публікації їх не посварять.

    У четвер Єрмак опублікував на своїй сторінці в «Фейсбук» фото з Трофімовим, на якому вони обидва посміхаються.

    «Фото, заряджене на співпрацю. Природа настільки оновилась, що про нас з Сергієм почали писати анонімні телеграм-канали. Прочитали кілька постів, сидячи в кабінеті, ледь стримали посмішку. Не читайте радянських газет! Ми - єдина команда президента Зеленського. Не намагайтесь нас розділяти, це марна справа!», - написав керівник Офісу президента, коментуючи фото.

    Своєю чергою Трофімов у телеграм-каналі написав, що він останнім часом став популярним серед пранкерів. «То привіти мені передають, то від мого імені мерам загрожують, то хочуть посіяти смуту в Офісі президента. Читали з Андрієм (Єрмаком – ред.) переписку з псевдоБігусом, довго сміялися», - зазначив він.

    1 липня деякі ЗМІ поширили нібито переписку першого заступника голови Офісу президента Трофімова з пранкером Джокером, який нібито спілкувався з ним від імені журналіста-розслідувача Дениса Бігуса. У ній Трофімов говорить, що керівник Офісу президента Єрмак займається його дискредитацією в українських ЗМІ.

    Між іншим, напередодні стало відомо, що у Зеленського готують закон про покарання за публікацію розмов високопосадовцівАндрій Єрмак зазначив, що закон необхідний для «захисту державної безпеки», але не уточняв, що саме передбачатиме новий закон.

    ЗМІ Сергій Трофімов Андрій Єрмак Офіс президента
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