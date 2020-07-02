Трофімов і Єрмак запевняють, що не сваряться



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Андрій Єрмак і Сергій Трофімов зробили спільне фото

Керівники Офісу президента стверджують, що жодні провокаційні публікації їх не посварять

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його перший заступник Сергій Трофімов стверджують, що є членами єдиної команди Володимира Зеленського, і жодні провокаційні публікації їх не посварять.

У четвер Єрмак опублікував на своїй сторінці в «Фейсбук» фото з Трофімовим, на якому вони обидва посміхаються.

«Фото, заряджене на співпрацю. Природа настільки оновилась, що про нас з Сергієм почали писати анонімні телеграм-канали. Прочитали кілька постів, сидячи в кабінеті, ледь стримали посмішку. Не читайте радянських газет! Ми - єдина команда президента Зеленського. Не намагайтесь нас розділяти, це марна справа!», - написав керівник Офісу президента, коментуючи фото.

Своєю чергою Трофімов у телеграм-каналі написав, що він останнім часом став популярним серед пранкерів. «То привіти мені передають, то від мого імені мерам загрожують, то хочуть посіяти смуту в Офісі президента. Читали з Андрієм (Єрмаком – ред.) переписку з псевдоБігусом, довго сміялися», - зазначив він.

1 липня деякі ЗМІ поширили нібито переписку першого заступника голови Офісу президента Трофімова з пранкером Джокером, який нібито спілкувався з ним від імені журналіста-розслідувача Дениса Бігуса. У ній Трофімов говорить, що керівник Офісу президента Єрмак займається його дискредитацією в українських ЗМІ.

Між іншим, напередодні стало відомо, що у Зеленського готують закон про покарання за публікацію розмов високопосадовців. Андрій Єрмак зазначив, що закон необхідний для «захисту державної безпеки», але не уточняв, що саме передбачатиме новий закон.