У Зеленського готують закон про покарання за публікацію розмов високопосадовців



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Голова Офісу президента Андрій Єрмак

Єрмак не уточнив, що саме предбачатиме закон

В Офісі президента готують новий законопроєкт, який передбачатиме покарання за публікацію таємних розмов чиновників. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі для Washington Post.

Андрій Єрмак зазначив, що закон необхідний для «захисту державної безпеки», але не уточняв, що саме передбачатиме новий закон.

«Це не нормально, коли хтось записує главу держави. (Йдеться про так звані «плівки Деркача» про перемовин Петра Порошенка і Джо Байдена, –ред.). І не важливо, чи цей незаконний вчинок здійснив громадянин України через якісь внутрішні мотиви, чи за цим стоять якісь іноземні спецслужби», – сказав Єрмак.

Нагадаємо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Держбюро розслідувань відкрило справу через запис розмови Порошенка та Байдена. До слова, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий вважає, що «плівки Деркача» вернуться бумерангом тим, хто розраховує використати їх проти Порошенка.

Сім колишніх послів США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.