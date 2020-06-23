Випив кави з президентом. Суд вважає, що Єрмак порушував карантин не під час роботи



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Глава Офісу президента Андрій Єрмак (крайній зліва) сидить за столиком хмельницького кафе в компанії президента, голови Хмельницької ОДА, міського голови Хмельницького і першого заступника керівника Офісу президента

Голова Офісу президента повинен заплатити штраф 17 тис. грн за порушення правил карантину

Хмельницький міськрайонний суд, який визнав винним голову Офісу президента Андрія Єрмака у порушенні правил карантину і оштрафував на 17 тис. грн, вважає, що посадовець відвідав кав’ярню не під час виконання посадових обов’язків.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду, повний текст якої з’явився в реєстрі 22 червня.

На думку суду, 3 червня близько 17.30 Єрмак побував у кав`ярні Lumore у Хмельницькому в рамках приватного візиту.

Зауважимо, що поліція склала адмінпротокол на високопосадовця за те, що він був у приміщанні кафе без маски, чим порушив правила карантину, встановлені в підпункту 1 пункту 3 Постанови Кабінету міністрів України від 20.05. 2020 року № 392.

Разом з тим, на офіційному сайті президента вказано, що протягом 3-4 червня глава держави Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Хмельницькій області. Його супроводжували голова Офісу президента Андрій Єрмак (брав участь у нараді з представниками місцевого бізнесу у Хмельницькому і представниками туристичної галузі на території Кам'янець-Подільської фортеці; інспектував з главою держави будівництво дитячого садочку у селі Давидківці Хмельницького району), перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Між іншим, після повернення з Хмельниччини до Києва президент Володимир Зеленський заявив, що «треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту, несе великі загрози під час епідемії COVID-19».

Як повідомляв «Главком», 19 червня Хмельницький міськрайонний суд оштрафував топ-оточення президента Зеленського, яке публічно на чолі з главою держави не виконувало вимоги епідеміологічного режиму під час візиту до Хмельницького. Санкції були застосовані до голови Офісу президента Андрія Єрмака, першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета і міського голови Хмельницького Олександра Симчишина. Кожного з них оштрафували на 17 тис. грн за відвідування хмельницької кав’ярні.

При цьому суд не наважився покарати гривнею президента Володимира Зеленського. Він очолював всю компанію і засвітився у цьому закладі без маски (до речі, в поясненнях до протоколу глава держави написав: «Визнаю вину»).