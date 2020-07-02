Зеленський зі «Слуги народу» перетворюється на «Слугу двох панів»

Влада фрагментується і сиплеться з президентських рук

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Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке. Заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе президента под давлением самого Владимира Зеленского. Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ.

Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп «Слуг народа». Учитывая, что Зеленский, Шефир и Ермак предпринимают попытки заставить уйти с поста спикера и самого Дмитрия Разумкова, думаю, за увольнение Терентьева развернётся ожесточенная борьба. И причиной тому - борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию «Тэдис».

Увольнение связано со штрафом АМКУ в 6,5 миллиардов гривен против «Тэдиса», Зеленский по сути помогает «Тэдису» выиграть дело. Объективности ради, парламенту всё-таки давно следует заслушать отчёт главы АМКУ, поскольку критики было немало по другим вопросам. Власть фрагментируется и сыпется из рук Зеленского, который вместо «Слуги народа» превращается, скорее, в «Слугу двух господ».

Джерело: блог Юрія Бутусова

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