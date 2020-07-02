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    Думки вголос

    Зеленський зі «Слуги народу» перетворюється на «Слугу двох панів»

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Зеленський зі «Слуги народу» перетворюється на «Слугу двох панів»

    Влада фрагментується і сиплеться з президентських рук

    Мовою оригіналу

    Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке. Заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе президента под давлением самого Владимира Зеленского. Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ.

    Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп «Слуг народа». Учитывая, что Зеленский, Шефир и Ермак предпринимают попытки заставить уйти с поста спикера и самого Дмитрия Разумкова, думаю, за увольнение Терентьева развернётся ожесточенная борьба. И причиной тому - борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию «Тэдис».

    Увольнение связано со штрафом АМКУ в 6,5 миллиардов гривен против «Тэдиса», Зеленский по сути помогает «Тэдису» выиграть дело. Объективности ради, парламенту всё-таки давно следует заслушать отчёт главы АМКУ, поскольку критики было немало по другим вопросам. Власть фрагментируется и сыпется из рук Зеленского, который вместо «Слуги народа» превращается, скорее, в «Слугу двух господ».

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    корупція в Україні Антимонопольний комітет Володимир Зеленський президент партія Слуга народу Дмитро Разумков Андрій Єрмак
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