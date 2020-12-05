Троє росіян померли від малярії після відпочинку в Африці

Дівчинка-підліток, яку вкусив комар у Танзанії, загинула від екзотичної хвороби

Щонайменше троє росіян, серед яких 15-річна дівчинка, померли від тропічної малярії після повернення з африканського острова Занзібар (Танзанія), який став популярним напрямком у російських туристів в умовах пандемії коронавірусу. В кінці листопада в Іжевську помер син колишнього мера Архангельська Олександр Донський. На початку грудня стало відомо про смерть бізнесмена з Татарстану Марата Якупова і 15-річної мешканки Вологди, пише Newsru.

Сам екс-мер теж літав на Занзібар і, за його словами, туроператори не попереджають про небезпеку заразитися. «Ніхто не говорить, що до подорожі потрібно готуватися - наприклад, обов'язково зробити щеплення, а після приїзду ніхто не вимагає довідку про здоров'я. В Африці ж купа хвороб: малярія, жовта лихоманка ... А така поїздка просто позиціонується як класний відпочинок», - обурився Донський.

44-річний Марат Якупов помер в інфекційній лікарні Казані 29 листопада. Разом з Якуповим заразився ще один житель Казані, з котрим той познайомився на Занзібарі. Туристи поїхали на сафарі, але через зливи не змогли повернутися в готель і ночували біля багаття в пустелі, де було багато комах.

15-річна Даша з Вологди померла від малярії 22 листопада. На початку листопада вона разом з мамою відпочивала на пляжі на Занзібарі. Судячи з повідомлень ЗМІ і розповідями родичів, двоє інших жертв малярії не помітили укусу комара. У випадку з дівчинкою було інакше: місце укусу свербіло, але після обробки маззю сверблячка пройшов. За даними газети, мати і дочка не знали про небезпеку малярії в Танзанії. Діагноз з'ясувався за аналізом крові, коли дівчинка вже перебувала в реанімації.