Трьом «чорним археологам», які розрили скіфський курган, оголосили підозру

Курган відноситься до Висунської групи царських скіфських поховань – йому близько 2,5 тисячі років

Організатору незаконних розкопок скіфського кургану в Миколаївській області та його спільникам оголосили про підозру. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіціі в Миколаївській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2020 року 49-річний житель Києва, володіючи знаннями в галузі культури і мистецтва, з метою збагачення організував незаконні розкопки кургану, розташованого на території сільськогосподарських угідь Скобелевської сільської ради Казанківського району Миколаївської області, що є державною власністю і належать до категорії особливо цінних земель культурної спадщини.

29 квітня слідчі Слідчого управління під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в супроводі бійців КОРД вручили киянину, який за попередньою змовою з групою осіб самовільно зайняв вказану земельну ділянку і проводив там розкопки, а також двом його спільникам підозри в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 197-1 і частиною 2 статті 28 частиною 4 статті 298 Кримінального кодексу «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини». Санкції інкримінованих статей передбачають до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зловмисник привернув до незаконної діяльності ще трьох осіб, яким були відведені певні функції. Фігуранти під керуванням організатора уклали фіктивні договори з приватними фірмами з охорони обраного ними об'єкту і про надання послуг спеціальної техніки, за допомогою якої здійснювалися незаконні розкопки. Для пошуку предметів, що походять з об'єктів археологічної спадщини, зловмисники викопали котлован, частково пошкодивши курган, чим завдали збитків державним інтересам. Триває низка експертиз, в тому числі щодо встановлення суми збитків.

«У ході розслідування слідчі провели понад 30 обшуків по всій Україні, під час яких знайшли документи і предмети, що мають значення як речові докази, – зазначив начальник ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Шайхет. – Зараз трьом особам, що є організаторами, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, двоє з них оголошені в розшук. Ще понад 10 осіб, які були виконавцями, чекають юридичну оцінку своїх дій, яку нададуть слідчі і процесуальні керівники».

У пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури додали, що підозри вручені жителям Києва та Одеси. Щоб дістатися до цінних предметів, зловмисники провели незаконні земельні роботи зі зняття поверхневого шару ґрунту на об'єкті площею 0,4 га.

Нагадаємо, торік на Миколаївщині екскаватором розкопали скіфський курган біля села Скобелеве. Курган відноситься до Висунської групи царських скіфських поховань. Йому близько 2,5 тисячі років.