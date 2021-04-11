  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    «Чорні археологи» зруйнували давньословʼянське городище на Тернопільщині (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці незаконних розкопок у заповіднику Медобори - «Чорні археологи» зруйнували давньословʼянське городище на Тернопільщині (фото)

    На місці незаконних розкопок у заповіднику Медобори

    Фото: facebook/dostaukraine

    Площа незаконних розкопок на язичницькому святилищі Звенигород складає сотні квадратних метрів

    У природному заповіднику Медобори, що в Гусятинському районі Тернопільщини, на місці давньослов'янського язичницького городища-святилища Звенигород (X-XIV ст.) активісти виявили сліди масштабних незаконних археологічних розкопок. Про це повідомляє «Збруч» з посиланням на громадську організацію «Доста».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    «Чорні археологи» зруйнували давньословʼянське городище на Тернопільщині (фото)
    «Чорні археологи» зруйнували давньословʼянське городище на Тернопільщині (фото)
    «Чорні археологи» зруйнували давньословʼянське городище на Тернопільщині (фото)
    «Чорні археологи» зруйнували давньословʼянське городище на Тернопільщині (фото)

    За словами голови Хмельницького осередку організації Олександра Степанюка, який і виявив сліди нелегальних розкопок, велися вони зовсім недавно, після останніх сильних снігопадів.

    Загальна площа розкопів, за словами дослідника, становить кілька сотень квадратних метрів, що вказує, що тут працювала чимала бригада і не один день.

    «Вже наступного дня я подав заяву про вчинений злочин до національної поліції, – розповів Олександр Степанюк. – Правда, маю сумніви, що злочинців зможуть знайти, це дуже проблематично. Але принаймні сподіваюся, що будуть вжиті заходи для унеможливлення подальшого розграбування пам’ятки».

    Давньослов'янське язичницьке городище-святилище Звенигород входило до Збручанського культового центру. Розташоване на південь від села Крутилів Гусятинського району Тернопільської області, на правому березі річки Збруч і є однією з найвизначніших археологічних пам’яток Тернопільської області.

    Раніше повідомлялося, що невідомі зруйнували частину розкопок в урочищі Замок на території пам'ятки археології національного значення Городище в Пустомитівському районі на Львівщині.

    Також стало відомо, що сьогодні за фактом знесення історичного будинку Уткіна на вулиці Петлюри у Києві відкрито кримінальне провадження.

    Теги: активісти Тернопільщина злочин археолог археологія Заповідники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies