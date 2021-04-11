«Чорні археологи» зруйнували давньословʼянське городище на Тернопільщині (фото)

На місці незаконних розкопок у заповіднику Медобори

Площа незаконних розкопок на язичницькому святилищі Звенигород складає сотні квадратних метрів

У природному заповіднику Медобори, що в Гусятинському районі Тернопільщини, на місці давньослов'янського язичницького городища-святилища Звенигород (X-XIV ст.) активісти виявили сліди масштабних незаконних археологічних розкопок. Про це повідомляє «Збруч» з посиланням на громадську організацію «Доста».

За словами голови Хмельницького осередку організації Олександра Степанюка, який і виявив сліди нелегальних розкопок, велися вони зовсім недавно, після останніх сильних снігопадів.

Загальна площа розкопів, за словами дослідника, становить кілька сотень квадратних метрів, що вказує, що тут працювала чимала бригада і не один день.

«Вже наступного дня я подав заяву про вчинений злочин до національної поліції, – розповів Олександр Степанюк. – Правда, маю сумніви, що злочинців зможуть знайти, це дуже проблематично. Але принаймні сподіваюся, що будуть вжиті заходи для унеможливлення подальшого розграбування пам’ятки».

Давньослов'янське язичницьке городище-святилище Звенигород входило до Збручанського культового центру. Розташоване на південь від села Крутилів Гусятинського району Тернопільської області, на правому березі річки Збруч і є однією з найвизначніших археологічних пам’яток Тернопільської області.

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