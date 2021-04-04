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    У Туреччині археологи відкопали унікальну мозаїку

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    Поліція затримала двох археологів, які проводили заборонені розкопки - У Туреччині археологи відкопали унікальну мозаїку
    Поліція затримала двох археологів, які проводили заборонені розкопки
    Фото з відкритих джерел

    На місці розкопок виявлені руїни монастиря часів Римської імперії

    «Чорні» археологи в ході незаконних розкопок в турецькій провінції Ізмір знайшли монастир часів Римської імперії і унікальні мозаїки віком 1,5 тисячі років. Про це повідомляє CNN Turk.

    Відомо, що поліція затримала двох «чорних» археологів, які проводили незаконні розкопки в районі Аліага в провінції Ізмір.

    Їх зловили в гірській місцевості, куди не можна добратися на автомобілі.

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    У Туреччині археологи відкопали унікальну мозаїку

    «Мозаїка віком 1500 років була знайдена під час незаконних розкопок», – підтвердили в поліції.

    Представники Музею археології Ізміра повідомляють, що на місці розкопок виявлені руїни монастиря часів Римської імперії, а мозаїка, яку намагалися відкопати зловмисники, є рідкісним артефактом.

    Додамо, що з нагоди проведення «Золотого параду фараонів» з Єгипетського музею Каїра планують вивезти 22 мумії. Влада хоче перемістити мумії в новий Національний музей, тому вже пообіцяли обставити переїзд з давньоєгипетським розмахом.

    Теги: Туреччина поліція розкопки
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