У Туреччині археологи відкопали унікальну мозаїку

Поліція затримала двох археологів, які проводили заборонені розкопки

На місці розкопок виявлені руїни монастиря часів Римської імперії

«Чорні» археологи в ході незаконних розкопок в турецькій провінції Ізмір знайшли монастир часів Римської імперії і унікальні мозаїки віком 1,5 тисячі років. Про це повідомляє CNN Turk.

Відомо, що поліція затримала двох «чорних» археологів, які проводили незаконні розкопки в районі Аліага в провінції Ізмір.

Їх зловили в гірській місцевості, куди не можна добратися на автомобілі.

«Мозаїка віком 1500 років була знайдена під час незаконних розкопок», – підтвердили в поліції.

Представники Музею археології Ізміра повідомляють, що на місці розкопок виявлені руїни монастиря часів Римської імперії, а мозаїка, яку намагалися відкопати зловмисники, є рідкісним артефактом.

Додамо, що з нагоди проведення «Золотого параду фараонів» з Єгипетського музею Каїра планують вивезти 22 мумії. Влада хоче перемістити мумії в новий Національний музей, тому вже пообіцяли обставити переїзд з давньоєгипетським розмахом.