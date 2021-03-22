Археологи знайшли у Китаї золоту маску, якій три тисячі років

На думку вчених, маска та інші знайдені предмети можуть надати інформацію про стародавню державу Шу

У китайській провінції Сичуань, а саме у місті Сансіндуй, наауковці знайшли залишки золотої маски віком щонайменше три тисячі років.

За інформацією Адміністрації національної культурної спадщини країни, це – церемоніальна маска вагою близько 280 грамів, виготовлена на 84% із золота, передає CNN.

На думку вчених, маска та інші знайдені предмети можуть надати інформацію про стародавню державу Шу – королівство, яке існувало на території провінції Сичуань до його завоювання у 316 році до н.е.

У 20-х роках минулого сторіччя у Сансіндуї було знайдено понад 50 тисяч старовинних артефактів. Ще дві церемоніальні ями та понад 2 тисячі предметів вчені знайшли у 1986 році, зокрема бронзові маски, які добре збереглися. Після тривалої перерви в розкопках у 2019 році у цьому ж районі археологи знайшли ще одну яму. Експерти вважають, що ями використовувались для жертвоприношень. Це може пояснити велику кількість предметів, які, ймовірно, ритуально спалювали та скидали в ями.

Вчені вважають, що Сансіндуй був центром держави Шу, про яку історикам відомо досить мало через невелику кількість записів, які вдалося знайти. Більшість відкриттів, зроблених у цьому регіоні стосуються XII-XI сторіччя до н.е. Археологи визначили, що королівство Шу розвивалося незалежно від інших держав в долині річки Хуанхе.

Окрім того, вчені знайшли залишки текстилю та шовкових волокон. Як повідомив керівник групи археологів, що проводила розкопки та очільник Інституту культурних реліквій та археології провінції Сичуань Тан Фей, відкриття вказує на те, що королівство «було одним із важливих джерел шовку в Стародавньому Китаї».