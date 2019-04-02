Турчинов анонсував випробування нових ракетних комплексів



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Новітнє ракетне озброєння після завершення випробувань має надійти на озброєння ЗСУ

Найближчими днями в Україні відбудуться випробування нових ракетних комплексів, які потім надійдуть до Збройних сил.

Про це йшлося на зустрічі президента України Петра Порошенка з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим та заступником секретаря РНБО Сергієм Кривоносом, повідомила прес-служба глави держави.

«Найближчим часом заплановано випробування нових потужних ракетних комплексів і, з огляду на дуже важливе їх значення для зміцнення оборони нашої країни, ми звертаємося з пропозицією до Вас особисто взяти участь у фінальному етапі випробувань», - сказав Турчинов.

У свою чергу Порошенко зазначив, що новітнє ракетне озброєння після завершення випробувань, що мають відбутися найближчими днями, має надійти на озброєння ЗСУ.

Нагадаємо, що у свою чергу США планують провести випробування протиракетної оборони.

Раніше українські військові успішно випробували турецький безпілотник Bayraktar.

Нагадаємо, для потреб Збройних сил України було передано чергову партію із більш ніж 400 одиниць озброєння, військової техніки.