США планують провести випробування протиракетної оборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один із перехоплювачів буде спрямований на знищення цілі, яка імітуватиме міжконтинентальну балістичну ракету

Востаннє перехоплювачі GBI тестувалися майже два роки тому

Управління протиракетної оборони США має намір провести запуск двох перехоплювачів GBI, які будуть оснащені новими боєголовками від компанії Raytheon. Про це повідомляє ресурс Bloomberg.

Один із перехоплювачів буде спрямований на знищення цілі, яка імітуватиме міжконтинентальну балістичну ракету, а інший використовуватиме свої сенсори для виявлення іншої ракети або несправжніх цілей першої ракети.

До цього перехоплювачі GBI востаннє випробовувалися в травні 2017 року. Система обмеженої стратегічної протиракетної оборони для боротьби із ракетами таких країн як КНДР коштувала США 36 млрд. доларів і на сьогодні нараховує 44 перехоплювачі на Алясці і в Каліфорнії.

На початку березня США та Південна Корея провели спільні військові навчання, які цьогоріч були менш масштабні, ніж зазвичай.

Також, з 14 березня Військово-морські сили Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів провели другі протисубмаринні спільні навчання в Тихому океані.Перші тристоронні навчання за участю флотів трьох країн пройшли в грудні 2018 року.

Нагадаємо, в Естонії заявили, що єдина серйозна загроза безпеці для неї йде від Росії, збройні сили якої практикуються для значного військового конфлікту з НАТО.

За оцінкою Департаменту зовнішньої розвідки, саме країни Балтії є тією частиною НАТО, на яку Росії в умовах потенційної кризи найпростіше напасти, щоб змінити в сприятливому для себе напрямку військовий баланс сил в регіоні Балтійського моря.