Турчинов: Порошенко готовий стати прем’єром при президентові Зеленському

Колишній секретар РНБО оцінив перспективу коаліції «Слуги народу» і «Європейської солідарності»

П’ятий президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко готовий стати прем'єр-міністром, але для цього потрібні дострокові вибори. Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

«Я вважаю, що він достатньо підготовлений для цього», – наголошує Турчинов.

Але для цього потрібні дочасні вибори Верховної Ради.

«Далі будемо виправляти те, що вони зробили. Я дуже хочу, щоб не було повторення 2014 року, коли система вже була повністю некерованою, країна була на межі катастрофи, була повноцінна війна. Саме тому я сподіваюся, що вистачить якщо не розуму, то хоча б інстинкту самозбереження [у нинішньої влади], щоб піти на дострокові вибори і віддати той тягар, який вони не можуть тягнути», – додав Турчинов.

Зазначимо, що чинний президент Володимир Зеленський продовжує завзято критикувати свого попередника Петра Порошенка, проте частину законів у парламенті «Слуга народу» схвалює і завдяки голосам фракції «ЄС».

Тож, відповідаючи на питання журналіста про те, чи може «Європейська солідарність» теоретично увійти у парламентську більшість разом зі «Слугою народу», якщо ця політсила запропонує такий варіант, Турчинов припустив, що це можливо.

«Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в «Європейській солідарності», із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз», – вважає керівник штабу «Європейської солідарності».

Водночас за його словами, у нього «великі сумніви щодо такого прозріння».

Наразі публічно у «Слузі народу» допускали певну співпрацю з «Батьківщиною», але перспективи нової коаліції досі туманні.

Натомість Турчинов виступає за об'єднання «конструктивних сил».

«Одна із задач, чому я погодився очолити штаб «Європейської солідарності» – це якраз спроба об'єднати демократичні, конструктивні сили, щоби взявши більшість у Верховній Раді, сформувати компетентний уряд і забезпечити динамічний розвиток країни, її європейську та євроатлантичну інтеграцію», – пояснив політик.