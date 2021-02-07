Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО

П’ятий президент порадив нинішній владі взяти за приклад досвід своєї команди, яка здобула безвіз

Припинити руйнування антикорупційної інфраструктури, реалізувати судову реформу, поглибити секторальну інтеграцію з ЄС, відновити довіру партнерів і наполегливо працювати над отриманням ПДЧ – п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у відеозверненні оголосив покроковий план євроатлантичної інтеграції для нинішньої влади.

Він нагадав, що рівно два роки тому Верховна Рада проголосувала за незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

«За моєї ініціативи Верховна Рада закріпила в Конституції стратегію на членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі. І це сталося рівно два роки тому. Пригадуєте, хтось пропонував тоді «новий курс». Хтось питав: «Какая разница?». Тому й зафіксували чітко євроатлантичний курс в Основному законі», – зазначає Порошенко.

«Час показав, що ми не помилилися. Влада змушена бодай формально дотримуватися стратегії, окресленої в Конституції. Слова, принаймні, каже правильні. Але дії часто-густо йдуть всупереч сказаному. Україна втратила темп, а наші стосунки з Євросоюзом увійшли в кризу, яку вже важко приховати», – зауважує Петро Порошенко.

Перше, що треба зробити, – припинити знищення антикорупційної інфраструктури, говорить Порошенко: «Гарантувати незалежність НАБУ і прозорий конкурс з обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Образно кажучи, закрити на Банковій пункт прийому валіз із «Великого крадівництва».

Cлід реалізувати Дорожню карту судової та антикорупційної реформ, яка відповідає критеріям Євросоюзу і НАТО – наголошує п’ятий Президент.

«Влада сама попросила Велику Сімку надати цей план, але, отримавши його, діє з точністю до навпаки. І робить це за вказівкою портновської агентури в Офісі поезидента. «Європейська Солідарність» натомість подала законопроект, за яким конкурс на посаду суддів Конституційного суду має відбуватися так само, як ми його провели при формуванні Вищого антикорупційного суду – із залученням комісії незалежних міжнародних експертів», – нагадує Порошенко.

Також слід поглибити секторальну інтеграцію в енергетичній, цифровій, митній, шенгенській сферах – говорить Порошенко. «Наявність амбітних інтеграційних проектів дозволить залучити інвестиції в Україну, створити нові робочі місця і покращити рівень життя людей», – переконаний він.

«Зміна влади у Вашингтоні відкриває для України можливості активізувати власні зусилля із наближення України до НАТО. Байден на цьому шляху точно не буде переставляти ноги Зеленському. З Планом дій щодо членства в НАТО ніхто за нами бігати не стане», – наголошує Петро Порошенко.

Саме ПДЧ запускає механізм приєднання України до Альянсу – зазначає п’ятий Президент. «Ми свого часу планували отримання ПДЧ на 2023 рік. Чи вдасться вписати в цей графік, куди більшою мірою залежить від Зеленського, від спроможності української дипломатії переконати усіх західних партнерів в необхідності не озиратися на Росію», – вважає він.

Лідер «Європейської Солідарності» переконаний – потрібні кроки для зміцнення довіри з партнерами по НАТО: «такі як наприклад, розслідування зливу росіянам інформації про спецоперацію із затримання вагнерівців. Ми свого часу витратили не один рік, щоб переконати наших західних партнерів, в тому числі із розвідувального товариства, що у нас секрети більше не «течуть» в Москву. А тут такий ляп, який це все перекреслює і підриває довіру», – зауважив Порошенко.

«Наша готовність увійти у відкриті двері залежить лише від нас самих. Від того, наскільки якісно ми виконаємо власну домашню роботу», – говорить Порошенко.

П’ятий президент порадив нинішній владі взяти за приклад досвід своєї команди, яка здобула безвіз.

«Результатом наполегливої реформаторської праці стала достойна винагорода – безвіз. Наша команда не лише підписала Угоду про асоціацію. Ми ще й виграли дипломатичну війну з Росією, яка намагалася зірвати її ратифікацію. Угода почала працювати і допомогла подолати Україні економічну кризу. Як визнали наші партнери, за п’ять років ми зробили більше для євроінтеграції, ніж до нас було зроблено за чверть століття», – нагадав лідер «Європейської Солідарності».

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