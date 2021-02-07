Президент Литви назвав зміни до Конституції України, прийняті два роки тому за Порошенка, історичними

Гітанас Науседа закликав українську владу дотримуватись курсу, закріпленого в Конституції

Президент Литви Гітанас Науседа у Твіттері зробив допис з нагоди другої річниці внесення змін до Конституції України. Литовський лідер закликав українську владу бути сильною на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, закріпленої в Основному законі за ініціативи Порошенка.

«Два роки тому український Парламент проголосував за внесення змін до конституції, визначивши приєднання до ЄС та НАТО стратегічними цілями. Це історичне рішення закріпило геополітичний вибір України. Литва підтримує зусилля України!», – пише президент Литви. Він побажав Зеленському та Україні залишатися сильними на цьому шляху.

Два роки тому, 7 лютого 2019 року Верховна Рада України ухвалила ініційований п’ятим Президентом Петром Порошенком Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)».

«За» проголосували 334 народні депутати.

Порошенко у своєму відеозверненні з нагоди другої річниці змін до Конституції озвучив завдання для нинішньої влади на шляху до ЄС та НАТО – припинити руйнування антикорупційної інфраструктури, реалізувати судову реформу, поглибити секторальну інтеграцію з ЄС, відновити довіру партнерів і наполегливо працювати над отриманням ПДЧ.

«Членство в НАТО та Європейському Союзі не просто рядок в програмі. В нашій роботі це головна стратегічна мета для всіх українців. Тому що лише в ЄС та Північноатлантичному альянсі ми отримаємо гарантії незалежності, миру і добробуту», – наголошує лідер «Європейської Солідарності».

Також Петро Порошенко порадив нинішній владі взяти за приклад досвід своєї команди, яка здобула безвіз для громадян України.