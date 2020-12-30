Туреччина вимагатиме негативний тест на COVID у пасажирів літаків

Правило набуває чинності з 12:00 30 грудня.

Туреччина з 30 грудня вимагатиме довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус у всіх пасажирів, які прибувають в країну авіатранспортом.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Turkish Airlines.

«Відповідно до діючих в республіці правил, пасажири, які летять авіарейсами до Туреччини або іншої країну через Туреччину, повинні пред'явити довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зроблену не раніше ніж за 72 години до польоту. Правило набуває чинності з 12:00 30 грудня 2020 року за місцевим часом. Пасажирам молодше 6 років довідка потрібна не буде», - йдеться у повідомленні.

Як відзначили в авіакомпанії, пасажири, які не надали документ (в друкованому або електронному вигляді), не будуть допущені до посадки на рейс.

Влада Туреччини пояснила посилення правил поширенням нового, більш заразного штаму коронавірусу, який був виявлений у Великобританії та ряді інших країн. Передбачається, що нові запобіжні заходи будуть діяти до 1 березня 2021 року.

До слова, у турецьких готелях заборонили новорічні вечірки.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про запровадження на Новий рік комендантської години. Ресторани і кафе не працюватимуть, крім обслуговування на вино.

Зараз у країні діє повна заборона на вихід з дому у вихідні (з 21:00 п’ятниці до 05:00 понеділка) та у будні в такий самий час.