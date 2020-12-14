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    Повна ізоляція: у Туреччині заборонили виходити на вулицю на новорічні свята

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    На новорічні свята в Туреччині введуть комендантську годину - Повна ізоляція: у Туреччині заборонили виходити на вулицю на новорічні свята
    На новорічні свята в Туреччині введуть комендантську годину
    Фото: Reuters

    Комендантська година в Туреччині діятиме з 21:00 четверга, 31 грудня, до 5:00 4 січня

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про посилення карантину в країні.

    Про це повідомляє турецьке агентство «Анадолу».

    На Новий рік в Туреччині буде введена комендантська година.

    За словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, обмеження покликані підтримати медичних працівників та закріпити успіхи у стабілізації ситуацію з коронавірусом.

    Комендантська година в Туреччині діятиме з 21:00 четверга, 31 грудня, до 5:00 4 січня. Тобто жителі Туреччини на новорічні свята перебуватимуть у повній ізоляції.

    Ресторани і кафе не працюватимуть, крім обслуговування на винос.

    Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган посилив комендантську годину, введену через пандемію коронавірусу. Жителі країни на вихідних перебуватимуть у повній ізоляції.

    Жорсткі обмеження введені після того, як нові випадки захворювання і смерті від коронавірусу досягли рекордних максимумів за останні тижні.

    За останніми даними, в Туреччині зареєстровано 608 тисяч випадків Covid-19, 400 тисяч осіб одужали, померли – 13,5 тисяч осіб.

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган свята новорічні свята комендантська година
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