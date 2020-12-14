Повна ізоляція: у Туреччині заборонили виходити на вулицю на новорічні свята

На новорічні свята в Туреччині введуть комендантську годину

Комендантська година в Туреччині діятиме з 21:00 четверга, 31 грудня, до 5:00 4 січня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про посилення карантину в країні.

Про це повідомляє турецьке агентство «Анадолу».

На Новий рік в Туреччині буде введена комендантська година.

За словами президента Реджепа Таїпа Ердогана, обмеження покликані підтримати медичних працівників та закріпити успіхи у стабілізації ситуацію з коронавірусом.

Комендантська година в Туреччині діятиме з 21:00 четверга, 31 грудня, до 5:00 4 січня. Тобто жителі Туреччини на новорічні свята перебуватимуть у повній ізоляції.

Ресторани і кафе не працюватимуть, крім обслуговування на винос.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган посилив комендантську годину, введену через пандемію коронавірусу. Жителі країни на вихідних перебуватимуть у повній ізоляції.

Жорсткі обмеження введені після того, як нові випадки захворювання і смерті від коронавірусу досягли рекордних максимумів за останні тижні.

За останніми даними, в Туреччині зареєстровано 608 тисяч випадків Covid-19, 400 тисяч осіб одужали, померли – 13,5 тисяч осіб.