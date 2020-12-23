Комендантська година: у турецьких готелях заборонили новорічні вечірки

З 21:00 31 грудня до 05:00 4 січня у Туреччині діятиме комендантська година

За дотриманням обмежень будуть пильнувати правоохоронці, які інспектуватимуть готелі

Готелі Туреччини не проводитимуть у новорічну ніч вечірки, оскільки з 21:00 31 грудня до 05:00 4 січня у країні діятиме комендантська година.

Відповідне розпорядження видало МВС Туреччини.

«У готелях та/або закладах, які можуть приймати клієнтів для проживання протягом зазначених періодів, відповідно до вимог соціальної ізоляції заборонено проводити святкування Нового року або організовувати розваги», – йдеться в документі.

Готелям також забороняється організовувати живі музичні виступи, а після 22:00 – будь-який музичний супровід.

За дотриманням обмежень будуть пильнувати правоохоронці, які інспектуватимуть готелі.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про запровадження на Новий рік комендантської години. Ресторани і кафе не працюватимуть, крім обслуговування на вино.

Зараз у країні діє повна заборона на вихід з дому у вихідні (з 21:00 п’ятниці до 05:00 понеділка) та у будні в такий самий час.