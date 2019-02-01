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    Туреччина заявила про свою підтримку у звільненні українських моряків

    • Розсилка
    Туреччина заявила про свою підтримку у звільненні українських моряків

    За словами Чавушоглу, після конфлікту в Керченській протоці президент Туреччини «неодноразово висловлював свою точку зору, направляв прохання Путіну»

    Туреччина продовжить докладати зусиль для звільнення з Росії українських заручників і військовополонених моряків.

    Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним в п'ятницю в Одесі.

    «Наш президент доклав багато зусиль для повернення додому заручників - членів Меджлісу. Ми продовжуватимемо цю нашу діяльність, особливо, що стосується поранених. На нашому рівні також триватимуть зусилля зі звільнення і моряків, і суден», - сказав глава МЗС Туреччини.

    За його словами, після конфлікту в Керченській протоці президент Туреччини «неодноразово висловлював свою точку зору, направляв прохання Путіну».

    Говорячи про розв'язання ситуації в Керченській протоці, дипломат зазначив: «Ця криза має вирішуватися виключно мирними методами в рамках міжнародного права».

    Чавушоглу додав, що Туреччина хоче мирного врегулювання ситуації на Донбасі в рамках територіальної цілісності України та продовжуватиме підтримку в діяльності СММ ОБСЄ.

    Раніше повідомлялося, що трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».

    Українського військовополоненого Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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