Туреччина заявила про свою підтримку у звільненні українських моряків



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За словами Чавушоглу, після конфлікту в Керченській протоці президент Туреччини «неодноразово висловлював свою точку зору, направляв прохання Путіну»

Туреччина продовжить докладати зусиль для звільнення з Росії українських заручників і військовополонених моряків.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним в п'ятницю в Одесі.

«Наш президент доклав багато зусиль для повернення додому заручників - членів Меджлісу. Ми продовжуватимемо цю нашу діяльність, особливо, що стосується поранених. На нашому рівні також триватимуть зусилля зі звільнення і моряків, і суден», - сказав глава МЗС Туреччини.

За його словами, після конфлікту в Керченській протоці президент Туреччини «неодноразово висловлював свою точку зору, направляв прохання Путіну».

Говорячи про розв'язання ситуації в Керченській протоці, дипломат зазначив: «Ця криза має вирішуватися виключно мирними методами в рамках міжнародного права».

Чавушоглу додав, що Туреччина хоче мирного врегулювання ситуації на Донбасі в рамках територіальної цілісності України та продовжуватиме підтримку в діяльності СММ ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».

Українського військовополоненого Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.

Джерело: Інтерфакс-Україна