Туск закликав українців відрізняти комедіантів і політиків



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Дональд Туск 20 лютого виступив у Львівському університеті Фото: galinfo.com.ua

У всьому світі, за словами європолітика, з'явилися демагоги, які комфортно почувають себе у двох ролях

Президент Європейської ради Дональд Туск у середу, 20 лютого, заявив про небезпеку поєднання ролі комедіанта і політика. Про це він сказав під час свого виступу у Львівському національному університеті імені Івана Франка, повідомляє Укрінформ.

Туск зазначив, що в XXI столітті важко відрізнити комедіанта від політика. І в цілому світі з'явилися демагоги, які комфортно почувають себе у двох ролях.

«Свої слова я звертаю до українців і поляків, моє послання повинно дійти до вух і сердець моїх спільних друзів. 21 листопада 1932 року професор вашого університету Казимир Твардовський вимовив саме на цьому місці промову про парадокс, пов'язаний з тим, що Doctor Honoris Causa отримують вчені, артисти і представники військової справи. Твардовський не міг знати, що в XXI столітті так важко буде відрізнити комедіантів від політиків, і що в усьому світі з'являться демагоги, які почуваються комфортно в цих двох ролях», - зазначив Туск.

19 лютого відбулося спеціальне засідання Верховної Ради України у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Росії проти України. На цьому засіданні був присутній Дональд Туск. Зокрема, під час засідання президент України Петро Порошенко підписав зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського союзу і НАТО.

Раніше Дональд Туск високо оцінив зусилля президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі.

Також президент України Петро Порошенко подякував президенту Європейської ради Дональду Туску за рішення Ради Європейського союзу про запровадження «азовського пакета» санкцій.