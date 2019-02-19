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    Порошенко під пильним поглядом Туска підписав зміни до Конституції. Фоторепортаж

    • Станіслав Груздєв
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    Петро Порошенко підписує історичний документ. Задоволені Андрій Парубій та Володимир Гройсман уважно спостерігають за процесом - Порошенко під пильним поглядом Туска підписав зміни до Конституції. Фоторепортаж
    Петро Порошенко підписує історичний документ. Задоволені Андрій Парубій та Володимир Гройсман уважно спостерігають за процесом
    Фото: Станіслав Груздєв

    Зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом ЄС і НАТО набувають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування

    Сьогодні відбулося спеціальне засідання Верховної Ради України у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Росії проти України. 

    Зокрема, під час засідання президент України Петро Порошенко підписав зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського союзу і НАТО.

    «У присутності друга України Дональда Туска хочу засвідчити єдність влади, єдність усіх гілок у питанні європейської та євроатлантичної інтеграції», - зазначив глава держави перед підписанням закону.

    Документом, який підписав Порошенко, визначається, що до повноважень Верховної ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО. Законом передбачається, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, а Кабінет міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.

    Варто також зазначити, що Дональд Туск під час засідання Ради виголосив промову українською мовою.

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    Нагадаємо, що з 18 по 20 лютого з офіційним візитом в Україні перебуває президент Європейської ради Дональд Туск.

    Також Дональд Туск високо оцінив зусилля президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі. 

    Також президент України Петро Порошенко подякував президенту Європейської ради Дональду Туску за рішення Ради Європейського союзу про запровадження «азовського пакета» санкцій.

    Як відомо, 18 лютого міністри Європейського союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

    Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

    Вона нагадала, що Європейський союз протягом п’яти років не лише запровадив санкції проти Росії, але також зберіг єдність у цьому питанні

    Раніше Могеріні оприлюднила декларацію, яка констатує приєднання до рішення Європейської ради щодо продовження санкцій проти РФ України та країн з числа кандидатів на входження до ЄС.

    До слова, Порошенко на зустрічі з Туском заявив, що для нього важливо, щоб реформи в Україні демонстрували, що жертви серед Небесної сотні під час Революції гідності були недарма.

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