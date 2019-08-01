Тяжкохворий політв'язень Бекіров пообіцяв оголосити голодування, якщо його етапуватимуть до Красноперекопська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Едем Бекіров у суді в окупованому Криму

Дочка політвʼязня додала, що Бекіров може не витримати етапування, оскільки має серйозні проблеми зі здоровʼям.

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого утримують у СІЗО Сімферополя, написав заяву на випадок його етапування до Красноперекопська. Про це повідомила дочка активіста Елеонора Бекірова у Facebook.

Він написав, що в разі його етапування він оголосить голодування. Про це Бекіров уже заявив омбудсмену в окупованому Криму Людмилі Лубіній, яка відвідала його в СІЗО.

Дочка політвʼязня також додала, що Бекіров може не витримати етапування, оскільки має серйозні проблеми зі здоровʼям.

Нагадаємо, 23 липня суддя підконтрольного Росії Центрального районного суду Сімферополя Олександр Вороний передав кримінальну справу кримськотатарського активіста Едема Бекірова до Красноперекопського районного суду Криму.

Адвокат Бекірова Олексій Ладін заявив, що етап із СІЗО до суду довжиною 123 км, влітку, в автозаку, розбитими дорогами Північного Криму Едем Бекіров не переживе.

Як повідомлялось, Бекіров, який утримується в медсанчастині СІЗО №1 Сімферополя, 10 днів не вставав з ліжка через защемлення нерва в хребті.

29 липня Бекірова відвідала російський уповноважений з прав людини в анексованому Криму Людмила Лубіна.

«Його відвідали омбудсмен Криму Людмила Лубіна і адвокат Еміне Авамілєва. Лубіній він сказав: якщо справу направлять до Красноперекопська – він оголосить на знак протесту голодування і нікуди не поїде», – додав Веліляєв.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді до Криму зранку 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин та боєприпасів). Юрист Ліля Гемеджи зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.