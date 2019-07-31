Український політв'язень Бекіров може оголосити голодування



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Адвокат заявив про критичний стан здоров'я свого підзахисного

Тяжкохворий український політв'язень Едем Бекіров готовий оголосити голодування, якщо його відправлять етапом з окупованого Сімферополя в Красноперекопськ через передачу справи з одного «суду» до іншого.

Про це повідомив адвокат політв’язня Іслям Веліляєв на своїй сторінці у Facebook.

Адвокат також описав критичний стан здоров'я свого підзахисного.

«Зі слів Едем ага, рівень цукру в крові на даний момент знаходиться на позначці 12-16 ммоль. Після прийому їжі цукор піднімається до 20-22 ммоль. Тиск на рівні 160 на 100. Мучать часті головні болі. Протягом 10 днів не міг встати з нар через защемлення нерва і сильний біль у спині. Болить серце, мучить задишка і ядуха. Відчуття нестачі свіжого повітря. Щодня вводять ін'єкцію інсуліну і дають діабетичні препарати», — повідомив адвокат.

Через ці обставини Бекіров, за словами адвоката, «заявив про намір розпочати голодування в разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті до міста Красноперекопськ, оскільки він не витримає такого тривалого етапу».

«Знущання над нашим співвітчизником триває. Він доведений до відчаю», — підкреслив адвокат.

До слова, тяжкохворому Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що кримський політв'язень Бекіров перебуває у дуже тяжкому стані.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний РФ суд у Криму його арештував.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки. Вона повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров’я політв’язня надкритичний.