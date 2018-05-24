У 2017 році нардепи задекларували 55 об’єктів нерухомості за кордоном

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Найпопулярнішою країною за кількістю нерухомості виявилася Росія - там народні обранці володіють 13 об’єктами нерухомості

Протягом року депутати Верховної Ради ходять на роботу до української сесійної зали і приймають ключові для життя країни рішення. А от відпочивати після трудів вони зазвичай їздять за кордон, дехто має там і власну нерухомість. Депутатські будинки на Лазурному узбережжі Франції та золотих пісках Іспанії підрахували аналітики проекту «Декларації»

Три земельних ділянки, дві вілли площею 1056 і 337 кв. м у Франції і 332-метрові апартаменти у Греції записані на компанії, бенефіціаром яких є Юлія Льовочкіна. Аналогічними грецькими апартаментами через свій кіпрський офшор BROVE HOLDINGS LIMITED володіє її брат Сергій Льовчкін. Також він задекларував користування 1056-метровою віллою сестри на Лазурному узбережжі. Вартість останньої оцінюють у 40 млн євро, проте на даний час на неї накладено арешт французьким судом.

15 сотками землі і 459-метровою торгово-офісною будівлею у Латвії володіють дружина та донька бронзового призера нашого рейтингу - парламентаря Ярослава Дубневича. 270-метровий будинок та 16 соток землі в Німеччині задекларував і скандальний нардеп Борислав Розенблат.

Замикає топ-5 рейтингу перший заступник фракції Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко. На його фірму Treck Holding Coast S.L. записаний 539-метровий будинок в Іспанії. Також нардеп задекларував апартаменти невідомої площі у Франції, які орендує його донька Ольга, що навчається там у одному з найпрестижніших інститутів моди і дизайну в світі - Istituto Marangoni.

Власний будинок площею 455 кв. м має в Іспанії і нардеп Олександр Герега з дружиною. А от парламентарі Євген Рибчинський і Максим Єфімов у свою чергу віддають перевагу Сполученим Штатам Америки. Перший задекларував там 450-метровий будинок на праві користування в дружини, а другий володіє 279-метровою квартирою і ще одна 117-метрова перебуває у процесі будівництва.

Чотири квартира та гараж в Болгарії задекларував народний депутат від партії “Відродження” і за сумісництвом голова Асоціації болгар в Україні Антон Кіссе. І замикає топ-10 фіналістів нардеп Руслан Демчак, дружина якого вже три роки поспіль орендує 355-метровий будинок у Великій Британії.

Найпопулярнішою країною за кількістю нерухомості виявилася Росія - там народні обранці володіють 13 об’єктами нерухомості. 11 із них належать вже вищезгаданому нардепу Новинському, ще однією 220-метровою квартирою і машиномісцем володіє там дружина голови фракції «Опозиційний блок» Юрія Бойка.

На другому місці за популярністю опинилася Франція (9 об’єктів нерухомості), а на третьому - Болгарія (6 об’єктів). Далі йдуть Іспанія та США. У цих країнах депутати задекларували по 5 об’єктів. Загалом же 2017 році 24 народних обранці вказали у своїх деклараціях 55 об’єктів нерухомого майна у 15 іноземних країнах.