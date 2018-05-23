Суд покарав депутата Київради, який приховав купівлю авто за 1,5 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутата притягнуто до адміністративної відповідальності

Депутата Київської міської ради VIII скликання рішенням суду притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю, передбачених Законом України «Про запобігання корупції». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Установлено, що у травні 2017 року депутат міськради придбав автомобіль вартістю майже 1,5 млн гривень, але не повідомив на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані, як це передбачено законом», - йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом органами Нацполіції України стосовно депутата складено протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, та передбаченого ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог фінансового контролю).

Шевченківський райсуд міста Києва підтримав позицію прокуратури та визнав депутата винним у вчиненні вказаного адміністративного правопорушення. Рішення суду вступило в законну силу.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура хоче зняти недоторканність з депутата Сергія Дунаєва через справу про внесення ним недостовірних даних до декларації за 2015 рік.