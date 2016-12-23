У 2018 році «Укрзалізниця» придбає 60 купейних

Оновлення стосуватиметься також і рухомого складу для приміських пасажирських перевезень

2018 рік стане роком оновлення пасажирського рухомого складу. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. До кінця 2018 року буде оновлено 1/6 парку пасажирських вагонів. Як зазначив Євген Кравцов, на наступний рік заплановані великі обсяги придбання та модернізації пасажирських вагонів



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Оновлення стосуватиметься також і рухомого складу для приміських пасажирських перевезень

2018 рік стане роком оновлення пасажирського рухомого складу. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. До кінця 2018 року буде оновлено 1/6 парку пасажирських вагонів.

Як зазначив Євген Кравцов, на наступний рік заплановані великі обсяги придбання та модернізації пасажирських вагонів – загалом буде оновлено понад 300 одиниць. «У 2018-му році запланували придбати 60 купейних вагонів та модернізувати 260, із яких у 100 замінимо туалетні системи та системи кондиціювання. Разом із цьогорічними обсягами оновлення – це майже 1/6 парку, який ми на сьогодні експлуатуємо», – повідомив у twitter Євген Кравцов.

Він також зазначив, що ПАТ «Укрзалізниця» розвиватиме і швидкісний рух, для чого буде оголошено тендер на придбання 10 швидкісних електропоїздів з терміном постачання у наступних роках.

Істотне оновлення стосуватиметься також і рухомого складу для приміських пасажирських перевезень. Так, наступного року планується оголосити процедуру закупівлі на придбання 11 дизель-поїздів з початком постачання у 2018 році та продовженням наступному році. Окрім того, заплановано оголосити тендер на придбання 5 приміських електропоїздів.

«Це найамбітніша програма, що реалізовується у пасажирському господарстві. Це надзвичайно великий обсяг замовлення, що дозволяє запустити цілі галузі машинобудування, котрі простоювали останні 5-7 років», – зауважив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.