У 2022-му Україна збільшить виробництво електроенергії: головні акценти

Новий прогнозний баланс на 2022 рік передбачає збільшення виробництва електричної енергії на 2,5%

З усього обсягу електроенергії 52% має виробити атомна генерація

Міністерство енергетики затвердило прогнозний баланс електроенергії на наступний рік, який передбачає збільшення виробництва електроенергії на 2,5%. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«Новий прогнозний баланс на 2022 рік передбачає збільшення виробництва електричної енергії на 2,5% – до 161 млрд кВт-год», – цитує першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка пресслужба Міністерства.

З усього обсягу електроенергії 52% повинна виробити атомна генерація – майже 84 млрд кВт-год. При цьому в січні–лютому 2022 року навантаження на АЕС зросте майже на 22% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Обсяг відновлюваної енергетики в прогнозному балансі на 2022 рік також збільшено на 21% у порівнянні з 2021 роком. Він складе до 15 млрд кВт-год.

Теплові електростанції у 2022 році повинні виробити 42 млрд кВт-год, ТЕЦ і когенерація – 9,8 млрд кВт-год, ГЕС і ГАЕС – сумарно 8,6 млрд кВт-год.

На сьогодні основне навантаження в енергосистемі України несе атомна генерація. Станом на 26 листопада працюють 13 з 15 атомних енергоблоків, які несуть навантаження близько 12 тис. МВт.

Теплова генерація забезпечена необхідним енергоресурсом для балансування енергосистеми.

"Вугілля постачається ритмічно. Обсяг поставки протягом листопада повинен скласти близько 1,8 млн тонн вугілля, з яких понад 1,5 млн тонн – вугілля власного видобутку, а близько 300 тис. тонн – імпортоване", – цитує Власенка пресслужба міністерства.

Тим часом, НАЕК «Енергоатом» планує проходити опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками із 15-ти.