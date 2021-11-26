Чи будуть віялові відключення світла? Радник прем’єра розповів, за якої умови це можливо

У держави наявні стандартні регламентні етапи реагування енергосистеми на надзвичайні ситуації

Ситуація із запасами вугілля на українських ТЕС є складною, однак говорити про необхідність запровадження віялових відключень електроенергії поки зарано. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

Радник голови уряду зазначив, що у держави наявні стандартні регламентні етапи реагування енергосистеми на надзвичайні ситуації, і так звані «віялові», або аварійні відключення не є першим з них.

«Спочатку мають бути задіяні так звані графіки обмежень – це добровільне зниження споживання визначеним переліком юридичних споживачів (в кожній області свій перелік, який щороку перезатверджується облдержадміністрацією напередодні опалювального сезону)», – пояснив Бойко.

Радник прем’єра з питань енергетики додав, що графіки аварійних відключень застосовують у разі неможливості покриття дефіциту потужності в системі в окремі години – тоді здійснюють примусове відключення ліній електропередач з метою зниження споживання в системі на ці години. Такі відключення тривають до двох годин.

«Потім є ще автоматичне частотне розвантаження – воно відрізняється від аварійного відключення тим, що його тривалість визначає автоматика…», – додав Юрій Бойко.

Також Бойко зазначив, що під час гострого дефіциту газу та вугілля найбільше навантаження ляже на атомну енергетику. Якщо минулої зими в системі працювало 10 атомних блоків, то цієї зими працюватиме 14 блоків АЕС, а в разі потреби терміном до двох тижнів може бути задіяно і всі 15 блоків. Зараз працює 13 блоків, а незабаром буде включено і 14-й.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко розповів, чи будуть віялові відключення світла у Києві.

Нагадаємо, в Україні майже на 20-25% можуть зрости тарифи на електроенергію. Подорожчання очікується, починаючи з квітня 2022 року.