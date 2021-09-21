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    В Україні будуватимуть нові атомні електростанції

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    Нас влаштує тільки мирний атом - В Україні будуватимуть нові атомні електростанції
    Нас влаштує тільки мирний атом

    Попри трагедію Чорнобиля, в Україні розглядають можливість побудови нових АЕС

    14 вересня 2021 року о 2:03 енергоблок №3 Рівненської АЕС відключено від мережі для проведення поточного ремонту. Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки з сумарним навантаженням 2103 МВт, ними вироблено 50,5 млн кВт год електроенергії. Зауважень до роботи основного устаткування чинних енергоблоків та персоналу немає.

    Тим не менше, у 80% реакторів українських АЕС сплив термін експлуатації. Першими можуть закрити старі енергоблоки на Рівненській АЕС.

    Водночас наприкінці серпня Енергоатом підписав меморандум з американською компанією, яка має допомогти Україні із будівництвом п'яти нових енергоблоків.

    Нагадаємо, у липні повідомлялося, що невідомі «замінували» Чорнобильську атомну електростанцію.

    Згодом, у Славутичі затримали ймовірного псевдомінера.

    Теги: енергетика АЕС Енергоатом
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    В Україні будуватимуть нові атомні електростанції