В Україні будуватимуть нові атомні електростанції

Попри трагедію Чорнобиля, в Україні розглядають можливість побудови нових АЕС

14 вересня 2021 року о 2:03 енергоблок №3 Рівненської АЕС відключено від мережі для проведення поточного ремонту. Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки з сумарним навантаженням 2103 МВт, ними вироблено 50,5 млн кВт год електроенергії. Зауважень до роботи основного устаткування чинних енергоблоків та персоналу немає.

Тим не менше, у 80% реакторів українських АЕС сплив термін експлуатації. Першими можуть закрити старі енергоблоки на Рівненській АЕС.

Водночас наприкінці серпня Енергоатом підписав меморандум з американською компанією, яка має допомогти Україні із будівництвом п'яти нових енергоблоків.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що невідомі «замінували» Чорнобильську атомну електростанцію.

Згодом, у Славутичі затримали ймовірного псевдомінера.