МВФ чекає від України розблокування платежів всім «зеленим» виробникам з коштів кредиту ЄС – експерт «Центру Разумкова»

Уряд має погасити у повному обсязі борги перед «зеленими» виробниками – Омельченко

Україна вже зазнала репутаційних втрат від скандалу з невиплатами коштів «зеленим» інвесторам, однак подальше затягування розв’язки загрожує руйнівними та вкрай відчутними наслідками економіці країни. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«МВФ сказав своє вагоме слово відносно ситуації з незаконними схемами по «зеленим» єврооблігаціям, справа за урядом України. Сьогодні отримано офіційну позицію МВФ, стосовно того, що Україна повинна виконати взяті на себе зобов’язання. Це певний шанс дарований українському уряду повернутися у правове поле щодо питання виплат зеленим інвесторам, оскільки від волюнтаризму уряду страждає вся економіка», – написав експерт на своїй сторінці у Facebook.

За словами Омельченко, уряд має погасити у повному обсязі борги перед «зеленими» виробниками і відмовитись від механізмів «незаконних схем привласнення коштів».

«Україна вже зазнала репутаційних втрат, скажемо так, за «необдуманий» крок влади, а подальше затягування розв’язки із невиплатами боргів «зеленим» інвесторам загрожує руйнівними та вкрай наслідками для економіки України», – відзначив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.