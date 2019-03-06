У Арбузинській колонії засуджені перебувають у жахливих умовах: фото



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Фото: ombudsman.gov.ua

Прес-служба омбудсмена зазначає, що засуджені у колонії проживають у жахливих умовах - у них немає доступу до питної води, замість туалетів у них дірки в підлозі, а замість вмивальників - металеві ящики

Моніорингова комісія уповноваженого з прав людини виявила грубі порушення прав ув'язнених у Арбузинській виправній колонії №83, що в Миколаївській області. Про це повідомляє прес-служба українського омбудсмена.

Зазначається, що засуджені у колонії проживають у жахливих умовах - у них немає доступу до питної води, замість туалетів у них дірки в підлозі, а замість вмивальників - металеві ящики або відерця.

Фото: ombudsman.gov.ua

Наразі в Арбузинській колонії проживає 386 засуджених. За даними моніторингової групи, їхнє розселення по приміщеннях нерівномірне, а кімнатами для довгострокових побачень не користуються.

Фото: ombudsman.gov.ua

Корпуси для проживання перебувають в незадовільному стані, а ремонт проводили лише у їдальні, кухні та кімнатах для побачень.

Також моніторингова група виявила, що засуджені не мають можливості розпоряджатися заробленими на території колонії коштами, не можуть перерахувати їх рідним, а єдина крамниця працює з перебоями.

Крім цього, хворі засуджені попри постійні обстеження не отримують лікування.