Україна нагадала Росії в ОБСЄ про формулу обміну заручників «25 на 25»



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Обмін полоненими

Україна готова обміняти 25 росіян на українських заручників

Україна готова у найкоротший термін провести обмін 25 українських заручників, які утримуються у російських тюрмах, на 25 громадян РФ, які були засуджені за злочини на території України.

Про відповідну пропозицію української сторони нагадав постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, повідомляє «Укрінформ».

«Ми підтверджуємо пропозицію України щодо обміну 25 громадян Росії, які були засуджені за свої злочини на території України і які звернулися до президента Росії із закликом повернути їх до Росії, на 25 українських заручників в російських тюрмах», - сказав він.

Дипломат зазначив, що минулого тижня було важливо почути від діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Словаччини Мирослава Лайчака про те, що під час свого нещодавнього візиту до Москви він порушив питання негайного звільнення військовополонених українських моряків та українських заручників, поміщених в тюрми на території РФ.

«Ми закликаємо головування активно займатися цим гуманітарним пріоритетом… І ми закликаємо інші держави-члени приділяти першочергову увагу цьому питанню», - заявив Прокопчук.

Як відомо, в анексованому РФ Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 захоплених у Керченській протоці моряки.