У Авакова пообіцяли карати «Національних дружинників»

Ніяких поблажок для «дружинників» не буде

Глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що представників «Національних дружин» притягатимуть до відповідальності в разі порушення ними українського законодавства. Про повідомляє прес-служба відомства. «Поліція притягатиме до відповідальності організаторів громадських об'єднань, якщо ті будуть порушувати



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фото: Станіслав Груздєв Присяга «Національних дружин» в столичній фортеці Косий капонір

Ніяких поблажок для «дружинників» не буде

Глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що представників «Національних дружин» притягатимуть до відповідальності в разі порушення ними українського законодавства. Про повідомляє прес-служба відомства.

«Поліція притягатиме до відповідальності організаторів громадських об'єднань, якщо ті будуть порушувати законодавство», - заявив Князєв.

Голова Нацполіції відмітив, що ці об'єднання не можуть бути мілітаризованими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що члени громадського об’єднання «Національні дружини», які днями склали присягу у Києві, при патрулюванні вулиць українських міст матимуть легальну зареєстровану зброю.

Нагадаємо, 28 січня, в столичній фортеці Косий капонір пройшла урочиста присяга активістів організації Національні Дружини. Цей захід було присвячено 100-річчю бою під Крутами, у якому в 1918 році полягли студенти за незалежність України. На заході були пристуні лідер Національного Корпусу, народний депутат Андрій Білецький, який освячував стяги дружин печаткою князя Святослава Хороброго та нардеп Олег Петренко.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Тітушки Авакова» чи «захисники-патріоти». Звідки взялися «Національні дружини» та чому їх вже бояться?