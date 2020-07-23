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    У Бельгії в аеропорту міста Льєж сталася пожежа

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    У бельгійському місті Льєж горів аеропорт - У Бельгії в аеропорту міста Льєж сталася пожежа
    У бельгійському місті Льєж горів аеропорт

    Через пожежу, яка спричинила значне задимлення, три рейси були скасовані

    В аеропорту бельгійського міста Льєж у середу ввечері спалахнула велика пожежа.

    Про це повідомляє RTBF.

    Пожежа спалахнула близько 22.30 вечора, в ангарі неподалік від пасажирського терміналу, сказав Крістіан Делькур, менеджер з комунікацій аеропорту Льєж.

    В результаті пожежі ніхто не постраждав, також не пошкоджений жоден з літаків, проте деякі з них довелося евакуювати.

    Пожежу взяли під контроль в ніч на четвер. На місці перебували 15 поліцейських і 30 пожежників з помповими насосами.

    У четвер рух в аеропорту Льєжа відновився в звичайному режимі. Через пожежу, яка спричинила значне задимлення, три рейси були скасовані.

    Збиток, завданий будівлі В30, розташованій між пасажирським терміналом і нафтовою секцією аеропорту, є значним.

    «Більша частина Ангару була зруйнована. В основному там було обладнання та офіси», - сказав Делькур.

    Причину пожежі ще належить встановити.

     

    пожежа Бельгія аеропорт
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