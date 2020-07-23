У Бельгії в аеропорту міста Льєж сталася пожежа



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У бельгійському місті Льєж горів аеропорт

Через пожежу, яка спричинила значне задимлення, три рейси були скасовані

В аеропорту бельгійського міста Льєж у середу ввечері спалахнула велика пожежа.

Про це повідомляє RTBF.

Пожежа спалахнула близько 22.30 вечора, в ангарі неподалік від пасажирського терміналу, сказав Крістіан Делькур, менеджер з комунікацій аеропорту Льєж.

В результаті пожежі ніхто не постраждав, також не пошкоджений жоден з літаків, проте деякі з них довелося евакуювати.

Пожежу взяли під контроль в ніч на четвер. На місці перебували 15 поліцейських і 30 пожежників з помповими насосами.

У четвер рух в аеропорту Льєжа відновився в звичайному режимі. Через пожежу, яка спричинила значне задимлення, три рейси були скасовані.

Збиток, завданий будівлі В30, розташованій між пасажирським терміналом і нафтовою секцією аеропорту, є значним.

«Більша частина Ангару була зруйнована. В основному там було обладнання та офіси», - сказав Делькур.

Причину пожежі ще належить встановити.