На Луганщині досі тліє суха трава та чагарники



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У Новоайдарському районі спалахнула пожежа через обстріл бойовиків

Вогнеборці продовжують гасити пожежу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району Луганської області, що виникла внаслідок обстрілу, на ранок спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників та деревини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7:00 23 липня спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників та деревини в межах контрольованого периметру. Загрози населеним пунктам немає», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 252 особи та 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 170 осіб та 41 одиниця техніки (у тому числі один піротехнічний розрахунок).

Напередодні ввечері рятувальники заявили, що немає загрози населеним пунктам у Луганській області, поблизу яких спалахнула лісова пожежа. Вогонь виник в результаті обстрілу бойовиків.

Нагадаємо, у Луганській області через обстріл бойовиків загорівся ліс.

До слова, 7 липня в Луганській області спалахнула пожежа, для ліквідації якого залучили близько 450 військових. Тоді у вогні загинули п'ять осіб. Також у результаті пожеж були знищені 23 і пошкоджені 36 будинків у селі Смоляниво, постраждали 71 людина.